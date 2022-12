巣ごもり需要が重なって、人気のゲーム機が今でも入手困難な状態が続いている。海外では、ゲーム機をめぐり、殺人事件まで発生してしまった。

アメリカ・フロリダ州の住宅で、元ルームメイトを包丁で刺して殺害したとして起訴されていた男の裁判が開かれ、裁判所が男に終身刑判決を言い渡した。海外ニュースサイト『Law and Crime』『Oxygen』などが12月20日までに報じた。

報道によると2018年11月26日、当時26歳の男Aは、ハロウィン休暇をボストンで過ごして、シェアハウスに帰宅したという。Aは、当時25歳の男B、男性C(年齢非公表)の合計3人でルームシェアをして暮らしていた。帰宅して自室に入ったAは、マットレスがめくれているのに気づいた。プレイステーション4、喫煙具などがなくなっていたという。

犯人には心当たりがあったようだ。Aらの元ルームメイトで、当時24歳の男性Dだ。Dは、2週間前までAらと一緒に暮らしていたが、Dが家賃を払わなかったためAが追い出した。Aの不在時を見計らって、DはAの部屋に忍び込み、Aの所有物を盗んだという。Dも犯行を認めているようで、「盗難した事実」を言いふらしていたと伝えられている。

プレイステーションが盗まれたことにAは激怒し、復讐を計画したそうだ。AはDに連絡を入れ「パーティに行こう」などと誘い、Dをシェアハウスに呼びつけたという。翌日の11月27日、Dがシェアハウスにやってきた。玄関先で迎えたAは、持っていた包丁でDをめった刺しにした。Dが逃げないように「見張り役」としてその場にいたBは、ショックで立ち尽くしていたという。

AおよびBがDの遺体を袋に入れていたところ、Cが帰宅。床が血まみれで驚いたCが、警察に通報。Aは裸足のまま逃走した。Bはバスルームに逃げ込んだという。しばらくして警察が現場に到着し、Dの遺体を発見。Bはその場で逮捕された。近隣の駐車場をさまよっていたAは、駆け付けた警察に見つかって逮捕された。Aの両手は血で汚れ、衣服に返り血を浴びていたという。

のちにA、Bともに、第一級殺人罪で起訴された。検察とBの間では、事件の証言と引き換えに、刑を軽くする司法取引が行われた。2020年1月7日の裁判では、殺人ほう助、証拠隠滅などで有罪となり、計15年の禁固刑がBに言い渡された。Bは、5年後に仮釈放審査が受けられ、認められれば最短で2028年に出所可能になるという。

Aの裁判は審理が長引いた。Aが「包丁で襲ってきたのはD」などと正当防衛を主張し、容疑を否認したからだ。2022年12月16日に開かれた裁判で、裁判長はAの主張を退け、第一級殺人で終身刑をAに言い渡した。Aの代理人弁護士は控訴する意向を表明しているという。

このニュースが世界に広がるとネット上では「ゲーム機ごときで人を殺すなど、ありえない」「包丁でメッタ刺し。残酷な男だ」「普通に『返してくれ』と言えば、よい話だと思うが。コミュ障か」「残酷なゲームをやり過ぎ。現実とヴァーチャルの区別ができなくなっている」「プレステを盗まれたらショックだが、人殺しはできない」「家賃も払っていないし不満がたまったのでは」といった声が上がった。

お気に入りのモノを盗まれたら、ショックを受けるし、怒りもこみ上げてくるだろう。それでも命まで奪ってよいはずはなく、判決は妥当な内容だろう。

