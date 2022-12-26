12月30日17時30分から生放送される『第64回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）に、「特別国際音楽賞」を受賞したSEVENTEEN、「特別賞」を受賞したKep1erが出演することが発表された。

【写真】Kep1erも東京・新国立劇場でパフォーマンス

4時間半にわたり、新国立劇場より生放送される年末恒例の音楽賞『第64回 輝く！日本レコード大賞』。今年はTBSアナウンサーの安住紳一郎と女優の有村架純が総合司会を務める。

「特別国際音楽賞」を受賞したSEVENTEENは、2015年に韓国でデビューした13人組グループ。今年発売した4th Album「Face the Sun」は発売初週に世界での売り上げでダブルミリオンを達成。また、「ビルボード200」チャートでは7週間連続チャートインを記録し自己最高記録を更新した。さらに初めての日本ドームツアーを今年11月から敢行。『日本レコード大賞』では、書き下ろしの日本オリジナル楽曲「DREAM」を披露する。

「特別賞」を受賞したKep1erは、韓国のオーディション番組から誕生した日中韓の9人組グローバルガールズグループ。2022年1月3日に韓国でデビューし、9月には日本デビューも果たした。韓国デビュー曲「WA DA DA」はエネルギッシュで中毒性のあるサビとフックが話題となり、日本でもストリーミング再生回数が1億回再生を突破。今回は「WA DA DA（Japanese ver.）」を披露する。

『第64回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。