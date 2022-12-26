東映が運営する3つのYouTubeチャンネル「東映特撮 YouTube Official」「東映時代劇 YouTube」「東映シアターオンライン」が、『仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』『水戸黄門』ほか全11作を2023年1月1日より無料配信する。

【写真】『秘密戦隊ゴレンジャー 爆弾ハリケーン』もラインナップ

Amazonプライム会員向けサービス「Prime Video チャンネル」内の「東映オンデマンド」は、12月1日にリニューアル。東映が誇る名作、任侠、時代劇、特撮、アニメ等、バラエティに富んだジャンルの映画や、一世を風靡した人気テレビシリーズなど、1000作以上の作品を配信開始した。

今回、このリニューアルを記念して、「東映オンデマンド」にて配信する作品のうち人気の11作を、東映が運営する3つのYouTubeチャンネル「東映特撮 YouTube Official」「東映時代劇 YouTube」「東映シアターオンライン」にて2023年1月1日より期間限定で無料配信する。

「東映特撮 YouTube Official」は、平成最後の仮面ライダー劇場版『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダ ー平成ジェネレーションズ FOREVER』をチャンネル初配信。数多の“レジェンドライダー”との豪華共演が話題をさらってきた「平成ジェネレーションズシリーズ」だが、本作では『仮面ライダー電王』の佐藤健がサプライズ出演する。さらに、“スーパー戦隊シリーズ”第1作の劇場版『秘密戦隊ゴレンジャー 爆弾ハリケーン』も初配信する。

「東映時代劇 YouTube」が元日に配信するのは、時代劇の雄・松田定次監督と東千代之介がタッグを組んだ『東映オールスター映画 水戸黄門』。そのほか、北大路欣也が若き日の家康を演じた『徳川家康』、名監督・五社英雄の『牙狼之介』、「旗本退屈男」シリーズより『旗本退屈男 謎の南蛮太鼓』を配信。テレビシリーズからは、据え置き枠で第1・2話を配信中の『三匹が斬る！』『眠狂四郎』の2作品を1月限定で第4話まで無料開放。続きは2023年1月1日より「東映オンデマンド」にて視聴可能だ。

「東映シアターオンライン」は、菅原文太と愛川欽也の名コンビによって一大ブームを巻き起こした「トラック野郎」シリーズより、第2作目『トラック野郎 爆走一番星』を元日に配信。他にも、高倉健主演の「網走シリーズ」第7弾『網走番外地 大雪原の対決』、日本最初のカラー長編アニメーション『白蛇伝』、藤純子・高倉健がライフルを片手に馬にまたがり北海道の地を駆ける『日本女侠伝 真赤な度胸花』、高倉健が鶴田浩二と共演した『日本侠客伝 関東篇』の5作を配信する。

映画『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』ほか11作は、「東映特撮 YouTube Official」「東映時代劇 YouTube」「東映シアターオンライン」にて2023年1月1日より期間限定で無料配信。