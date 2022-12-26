Ž¢¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Ž£¤ÈÀµÅö²½¤¹¤ë¿Í¤ÎÉÝ¤¹¤®¤ë¿´Íý
Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤ò°ìÀÚÇ§¤á¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¼«¸ÊÀµÅö²½¤È¤¤¤¦ÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÉÂ¤Ï¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀº¿À²Ê°å¤ÎÊÒÅÄ¼îÈþ¤µ¤ó¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÊÒÅÄ¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¼«¸ÊÀµÅö²½¤È¤¤¤¦ÉÂ¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ´ó¹Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó
ÃÙ¹ï¤ä¥ß¥¹¡¢ÂÐ±þ¤ÎÀÛ¤µ¤äÉÔÎÑ¤Ê¤É¤Î¼«Ê¬¤ÎàÈóá¤ÏÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÀÕ¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈï³²¼Ô°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¡£
¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤È¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡ÖÎã³°¡×¤òÍ×µá¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬³Î¿®¤Ë¤Þ¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¸¡¼¥¯¥à¥ó¥È¡¦¥Õ¥í¥¤¥È¡ÖÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¤Îºî¶È¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Æó¡¢»°¤ÎÀ³ÊÎà·¿¡×¡Ë¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔ¸øÀµ¤ËÉÔÍø±×¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆÃ¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥í¥¤¥È¤Îß×´ã¡Ê¤±¤¤¤¬¤ó¡Ë¤¬¸«È´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬Ã¯¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÎã³°¡Ù¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¿¤¬¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¿Í¤È°ã¤¦ÆÃ¸¢¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±ÏÀÊ¸¡Ë¡£
Ã¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÖÎã³°¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤¤¤¤ÀÊ¤äÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¡ÖÎã³°¡×¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿´êË¾¤¬Ã¯¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤âÄøÅÙ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¡¢Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤¬¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ËÎã³°Åª¤ÊÆÃ¸¢¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¯¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¤È¤µ¤¨»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´êË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤â¡¢Ì¾²È¤Î¸æÁâ»Ê¤«Âç¶â»ý¤Á¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤«¿ÞÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢µö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´êË¾¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍýÍ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ò²¿¤Ëµá¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¼«Ê¬¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ä¶ìÇº¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¡¢¡ÖÉÔ¸øÀµ¤ËÉÔÍø±×¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆÃ¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£
²¿¤ò¡ÖÉÔ¸øÀµ¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÆ»Ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÉÏº¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£ËÜ¿Í¤¬ÉÔÍø±×¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¡¢±¿Ì¿¤òº¨¤à¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ï¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤À¤È»×¤¦¸ý¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¸¢Íø¡×¤ò¼«Ê¬¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬±óÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¼«¸ÊÀµÅö²½¤¹¤ë¡£
Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤â°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¼ÒÄ¹
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°Ø©¤È¿²´À¤ÇÌ²¤ì¤º¡¢ÉÔ°Â¤Çµ¤Ê¬¤âÍî¤Á¹þ¤à¤¿¤á¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢»ä¤Î³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿40Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷I¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤¿ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³Àè¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤Î¼ÒÄ¹¤Ï70Âå¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤é¤·¤¤¡£Ëè½µ·îÍËÆü¤Ë¤Ïà¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°á¤È¾Î¤¹¤ë½¸²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¼Ò°÷¤Ë½ÐÀÊ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤¬¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±±ä¡¹¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤¬2¡Á3»þ´ÖÂ³¤¡¢¤·¤«¤â¥À¥á½Ð¤·¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢I¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤µ¤é¤ËÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤¬¤Ö¤é¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ±ä¡¹¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤í¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¡¢I¤µ¤ó¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ª¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡×¤È¼ÒÄ¹¤«¤éÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¼ÒÄ¹¤«¤éÆÍÁ³¡Ö5Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢I¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤Ëµç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï³ØÎò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤í¡©¡¡Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â³ØÎò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£²¶¤¬¶µ¤¨¤¿¤ë¤ï¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎË½¸À¤Ï¡¢I¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£I¤µ¤ó¤¬²¿¤è¤ê¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬±ä¡¹¤È°ìÊýÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐË½¸À¤òÅÇ¤¯¤¯¤»¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
I¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢à¿ÉÊúÎÁá¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢¤³¤ì¤âµëÎÁ¤Î°ìÉô¤È»×¤Ã¤Æ²æËý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¡¢¤È¤¯¤ËË½¸À¤ÏÅÙ¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¤ÈÀµÅö²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«¤ì¤ÐÀ®¸ù¼Ô¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÉã¿Æ¤¬¼Ú¶â¤òºî¤Ã¤Æ¾øÈ¯¤·¤¿¤È¤«¤Ç¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¶â¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏÁêÅö¤¢¤³¤®¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ëè½µ¤Îà¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°á¤Ç¤â¡Ö¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼Ò°÷¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈI¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤¬¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤ÎÆÃ¸¢°Õ¼±¡×
¤³¤Î¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶âÁ¬¤Ë°Û¾ï¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢¡Ö¶â¤Ë¤¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔÍø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÒÎã³°¼Ô¡Ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤ëÂÎ¸³¤ä¶ìÇº¤Ë¤Ï¡¢Æ±¾ð¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤à¤Ã¤¿ÉÔÍø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤»¤¤¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÉÔÍø±×¤ò¤³¤¦¤à¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬Îã³°Åª¤ÊÆÃ¸¢¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµÅö²½¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÀµÅö²½¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤ÎÆÃ¸¢°Õ¼±¡×¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¬±óÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÌ¾ï¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨ÉÔÀµ¤òÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ëºá°´¶¤âÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«¸ÊÀµÅö²½¤È¤¤¤¦ÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ËÌñ²ð¤À¡£
¡ÊÊÒÅÄ ¼îÈþ ¡§ Àº¿À²Ê°å¡Ë