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　NHKは26日、大みそかの「第73回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲順を発表した。紅組は20、21年の大トリだったMISIA（44）がトリを務める。大トリは白組の福山雅治（53）で、歌唱曲は大ヒット曲「桜坂」に決まった。昨年まで2年連続で白組のトリを務め、紅白出場15回目で自身初の大トリを務める。

　5年連続5度目の出演となる「King＆Prince」は後半中盤に登場し、「ichiban」を歌唱する。

　出場歌手・曲目（曲順）は下記の通り。

＜前半＞

SixTONES　「Good Luck！」

天童よしみ　「ソーラン祭り節」

緑黄色社会　「Mela!」

郷ひろみ　「GO！GO！50周年！！SPメドレー」

なにわ男子　「初心LOVE」

水森かおり 「九十九里浜〜謎解き紅白スペシャル〜」

LE　SSERAFIM　「FEARLESS　-Japanese　ver.-」

Saucy　Dog「シンデレラボーイ」

山内惠介　「恋する街角〜きつねダンスRemix〜」

日向坂46　「キツネ」

JO1　「無限大」

milet　「Fly　High」

NiziU　「CLAP　CLAP」

鈴木雅之　「違う、そうじゃない」

BE:FIRST　「Shining　One」

SEKAI　NO　OWARI　「Habit」

三浦大知　「燦燦」

IVE　「ELEVEN　-Japanese　ver.-」

Snow　Man　「ブラザービート〜紅白みんなでシェー！SP〜」

Perfume　「紅白　Medley　2022」

特別企画　THE　LAST　ROCKSTARS　「THE　LAST　ROCKSTARS」

Aimer　「残響散歌」

坂本冬美　「お祭りマンボ〜スカパラSP〜」

＜後半＞

ウタ　「新時代」

King　Gnu　「Stardom」

三山ひろし　「夢追い人〜第6回けん玉世界記録への道〜」

TWICE　「Celebrate」

特別企画 「ディズニースペシャルメドレー」

Vaundy　「怪獣の花唄」

milet×Aimer×幾田りら×Vaundy　「おもかげ」

純烈（ダチョウ倶楽部・有吉弘行）　「プロポーズ〜白い雲のように」

特別企画　back number 「アイラブユー」

乃木坂46　「裸足でSummer」

工藤静香　「35周年SPメドレー」

King　&　Prince　「ichiban」

Official髭男dism　「Subtitle」

あいみょん　「ハート〜君はロックを聴かない」

特別企画　加山雄三 「海　その愛」

Superfly　「Beautiful」

藤井風　「死ぬのがいいわ」

篠原涼子　「恋しさと　せつなさと　心強さと　2023」

ゆず　「夏色」

関ジャニ∞　「T.W.L」

星野源　「喜劇」

特別企画　氷川きよし 「限界突破×サバイバー」

特別企画　松任谷由実 with 荒井由実 「Call me back」

KinKi　Kids　「25th　Anniversary　Medley」

特別企画　安全地帯 「I Love Youからはじめよう」

石川さゆり　「天城越え」

特別企画　桑田佳祐feat.佐野元春、世良公則、Char、野口五郎 「時代遅れのRock’n’Roll Band」

MISIA　「希望のうた」

福山雅治　「桜坂」