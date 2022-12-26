NHK紅白歌合戦の曲順発表 紅組トリはMISIA 大トリは福山雅治「桜坂」 キンプリは後半に登場
NHKは26日、大みそかの「第73回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲順を発表した。紅組は20、21年の大トリだったMISIA（44）がトリを務める。大トリは白組の福山雅治（53）で、歌唱曲は大ヒット曲「桜坂」に決まった。昨年まで2年連続で白組のトリを務め、紅白出場15回目で自身初の大トリを務める。
5年連続5度目の出演となる「King＆Prince」は後半中盤に登場し、「ichiban」を歌唱する。
出場歌手・曲目（曲順）は下記の通り。
＜前半＞
SixTONES 「Good Luck！」
天童よしみ 「ソーラン祭り節」
緑黄色社会 「Mela!」
郷ひろみ 「GO！GO！50周年！！SPメドレー」
なにわ男子 「初心LOVE」
水森かおり 「九十九里浜〜謎解き紅白スペシャル〜」
LE SSERAFIM 「FEARLESS -Japanese ver.-」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
山内惠介 「恋する街角〜きつねダンスRemix〜」
日向坂46 「キツネ」
JO1 「無限大」
milet 「Fly High」
NiziU 「CLAP CLAP」
鈴木雅之 「違う、そうじゃない」
BE:FIRST 「Shining One」
SEKAI NO OWARI 「Habit」
三浦大知 「燦燦」
IVE 「ELEVEN -Japanese ver.-」
Snow Man 「ブラザービート〜紅白みんなでシェー！SP〜」
Perfume 「紅白 Medley 2022」
特別企画 THE LAST ROCKSTARS 「THE LAST ROCKSTARS」
Aimer 「残響散歌」
坂本冬美 「お祭りマンボ〜スカパラSP〜」
＜後半＞
ウタ 「新時代」
King Gnu 「Stardom」
三山ひろし 「夢追い人〜第6回けん玉世界記録への道〜」
TWICE 「Celebrate」
特別企画 「ディズニースペシャルメドレー」
Vaundy 「怪獣の花唄」
milet×Aimer×幾田りら×Vaundy 「おもかげ」
純烈（ダチョウ倶楽部・有吉弘行） 「プロポーズ〜白い雲のように」
特別企画 back number 「アイラブユー」
乃木坂46 「裸足でSummer」
工藤静香 「35周年SPメドレー」
King & Prince 「ichiban」
Official髭男dism 「Subtitle」
あいみょん 「ハート〜君はロックを聴かない」
特別企画 加山雄三 「海 その愛」
Superfly 「Beautiful」
藤井風 「死ぬのがいいわ」
篠原涼子 「恋しさと せつなさと 心強さと 2023」
ゆず 「夏色」
関ジャニ∞ 「T.W.L」
星野源 「喜劇」
特別企画 氷川きよし 「限界突破×サバイバー」
特別企画 松任谷由実 with 荒井由実 「Call me back」
KinKi Kids 「25th Anniversary Medley」
特別企画 安全地帯 「I Love Youからはじめよう」
石川さゆり 「天城越え」
特別企画 桑田佳祐feat.佐野元春、世良公則、Char、野口五郎 「時代遅れのRock’n’Roll Band」
MISIA 「希望のうた」
福山雅治 「桜坂」