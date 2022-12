【Netflix2023年最新海外ドラマ】1月配信ラインナップ一覧

1月は革新的な試みに挑戦した『カレイドスコープ』はじめ、2023年の海外ドラマライフが楽しみになる挑戦的な作品が世界各国から集結! 大人気コメディのスピンオフ『ザット '90s ショー』や最新シーズンが遂に解禁! 2023年1月、Netflixで配信開始の作品は以下の通り。2022年12月のラインナップ一覧はこちら。

【関連記事】【2022年Netflixおすすめ】独占配信海外ドラマ限定!ジャンル別ランキング

2023年1月Netflix最新海外ドラマラインナップは以下の通り。

1月1日(日)より独占配信

TVシリーズの常識を覆す、どのエピソードからも視聴可能な新感覚アクションスリラー! ハリケーン・サンディのさなかにマンハッタンのダウンタウンで700億ドルの債券が行方不明になった実話に着想を得た本作は、腕利きの泥棒たちが史上最高額の報酬を狙い、難攻不落とされる金庫を破ろうとする姿を25年にわたって描く。

エピソードタイトルは「レッド」や「ブルー」など色の名前がつけられていて、自分好みの順番でみられるという。まさに十人十色の見方があり、様々な色の組み合わせで異なる景色が見える万華鏡(カレイドスコープ)のような仕組みになっているとのこと。

出演は『ベター・コール・ソウル』のジャンカルロ・エスポジート、『女王ヴィクトリア 愛に生きる』のルーファス・シーウェルや『スーサイド・スクワッド』のジェイ・コートニーなど。百聞は一見に如かず! 2023年、海外ドラマライフの幕開けを飾るにふさわしい前代未聞の話題作だ。

1月1日(日)より独占配信

他人の生活を覗き見ることを密かな日課とする凄腕ハッカーの女。ある日、近所に住む売春婦が週末のあいだ自宅をはなれたことをきっかけに、彼女は危険な犯罪捜査に巻き込まれてゆく。主演は『インクレディブル・ハルク』にマルティナ役で出演していたデボラ・ナシメント。

When you are little, everything seems big.

Valeria Golino stars in The Lying Life Of Adults, based on the novel by Elena Ferrante. Premieres January 4 pic.twitter.com/xC8H6Zmn7X

- Netflix (@netflix) December 20, 2022