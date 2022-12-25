今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、TVS REGZAが再び1位・2位を独占 2022/12/25
「BCNランキング」2022年12月12日から12月18日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
3位 BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー）
4位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
6位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
7位 VIERA
TH-49LX900（ソニー）
8位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
9位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
10位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。