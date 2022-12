コロナ禍で人々の生活に根付いた動画配信サービス。2022年も自宅で動画を楽しむ人はたくさんいました。

動画配信サービス「U-NEXT」も「コロナ禍の変化以降も順調にユーザー数を伸ばしている」といいます。

今回はその中から、ファンの多い「韓流・アジア(見放題部門)」ランキング、その傾向などを紹介します。

やっぱり強かったチャウヌ

ランキングは、2022年12月21日、U-NEXTから発表されました。

部門ごとに発表があります。「韓流・アジア 見放題部門」のランキングは以下の通りです。

1.女神降臨

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION/U-NEXT独占配信中

2.太陽の末裔 Love Under The Sun

Licensed by Next Entertainment World (C)2016 Descendants of the Sun SPC/U-NEXT独占配信中

3.流れ星

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION/U-NEXT独占配信中

4.月水金火木土

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved/U-NEXT独占配信中

5.力の強い女 ト・ボンスン

(C)Jcontentree corp. all rights reserved / JTBC / 2017/U-NEXT独占配信中

6.サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転!〜

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2017 KBS. All rights reserved/U-NEXT独占配信中

7. コンビニのセッピョル

(C)2020 Taewon Entertainment All Rights Reserved/U-NEXT独占配信中

8. 麗<レイ>〜花萌ゆる 8 人の皇子たち〜

(C)2016 Universal Studios, Barami bunda. Inc., and YG Entertainment Inc./U-NEXT独占配信中

9. 雲が描いた月明り

Licensed by KBS Media Ltd. (C) Love in Moonlight SPC All rights reserved/U-NEXT独占配信中

10. ホテルデルーナ

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION/U-NEXT配信中

「今年は韓流・アジアの見放題ランキングの顔ぶれに変化があり、様々な新作が上位にランクインしています」という担当者。

「22年5月から見放題配信を開始した『女神降臨』は常に上位をキープ。さらに韓国放送と同時に配信した『流れ星』『月水金火木土』もそれぞれ、第1話配信から最終回まで毎週1位を記録し続けるなど大きな反響がありました」

『女神降臨』は、"顔面天才"と言われる人気俳優チャウヌさんが主演。ウェブ漫画を原作にしたドラマで、男女の三角関数のラブコメディです。

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION/U-NEXT独占配信中

『流れ星』は、リアルな芸能界が舞台。トップスターと裏で支えるスタッフのラブコメディです。名作を生み出すスタジオドラゴン制作。

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION/U-NEXT独占配信中

『月水金火木土』は、契約結婚マスターが主人公。タイプの異なる2人の男性との"契約"と三角関係が見どころです。主演は『キム秘書はいったい、なぜ?』のパク・ミニョンさん。

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved/U-NEXT独占配信中

人気スターの新作が並ぶなかで、2位にランクインしたのは2016年作『太陽の末裔』。公開当時から名作と名高く、今なお人を惹きつけてやみません。

Licensed by Next Entertainment World (C)2016 Descendants of the Sun SPC/U-NEXT独占配信中

「トップガン マーヴェリック」が大ヒット

U-NEXTの担当者によると、2022年、特に印象的だったのは『トップガン マーヴェリック』だったといいます。

(C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

「劇場公開時には前作『トップガン』の視聴が大きく伸びて、U-NEXTにおける映画の週間ランキングで1位になることもありました。『トップガン マーヴェリック』配信時も人気の勢いはそのままに抜群のスタートダッシュを決めて、約2か月の集計期間にもかかわらず映画の年間ランキング首位に輝きました」

「映画 レンタル部門」ランキングは以下のとおり。2位以下も人気作であることを考えると、"マーヴェリック"の人気度がよくわかります。

1. トップガン マーヴェリック

2. 東京リベンジャーズ

3. スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム

4. コンフィデンスマン JP 英雄編

5. マスカレード・ナイト

6. ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ

7. ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密

8. 99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE

9. ドライブ・マイ・カー インターナショナル版

10. SING/シング:ネクストステージ

「もう一度観たいな」「これから観たいな」という作品はありましたか?

年末年始、おうち時間のご参考に。

(東京バーゲンマニア編集部)