人気ゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を、クリス・パイン主演で実写映画化した『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』(2023年3月31日公開)より、クリスマス特別映像が到着した。本作のおかしなパーティのメンバーを演じるキャストが勢ぞろいしているところに、劇中では彼らと敵対する悪役(ヴィラン)を演じたヒュー・グラントからクリスマスプレゼントが届くという内容だ。

【動画】『ダンジョンズ&ドラゴンズ』クリスマス特別映像

子どもから大人まで誰もが心躍るクリスマス(12月25日)。ヒュー・グラントといえば、クリスマスを題材にした不朽の名作『ラブ・アクチュアリー』(2003年)を思い浮かべる人もいるのでは? そんなヒューからの贈り物に期待を膨らませるクリス・パインたち。

包装を取ると、中身はヒューが演じた、悪役キャラクターのフィギュア。ヒュー・グラントの含みタップリの笑顔も浮かんでくるような、意外性のある憎めないチョイスに、ミシェル・ロドリゲスは「ヒューらしいプレゼントね(笑)」と発言。レゲ=ジャン・ペイジも「気に入った!」とコメントしていくと一同の笑いがだんだん止まらなくなっていき、クリス・パインが「ちなみに僕からは数日以内に届くよ。今から注文するから!」と張り合うお茶目な一面も。クリスマスらしい和やかであたたかな雰囲気に包まれパーティメンバーの心地良い関係性もみえてくる映像となっている。

同映画は、フォーゴトン・レルムと呼ばれる中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、世の中を動かし得るほどのお宝、ドラゴンをはじめとした個性際立つクリーチャーたち、戦いを華やかに盛り上げる魔法や巧みなアクションシーン、邪悪を極めるヴィラン…と、アクションファンタジーに欠かせない要素がすべて詰め込まれた物語を、映画でしか描けない壮大な世界観と、進化を続ける映像クオリティで描く。

(C)2022 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, DUNGEONS & DRAGONS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C) 2022 HASBRO.