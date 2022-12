クリスマスに観たくなるファミリーコメディ映画の決定版『ホーム・アローン』。第2弾『ホーム・アローン2』の舞台となったプラザホテルには、映画を追体験できるスペシャルな宿泊プランがあるそうだ。

【写真】『ホーム・アローン2』トランプ前大統領が登場! 舞台となったプラザホテルのシーン

マコーレー・カルキンを一躍子役スターに押し上げた家族向けクリスマス映画『ホーム・アローン』。第2弾の『ホーム・アローン2』では、ニューヨークを舞台にケビンとあのでこぼこ泥棒コンビの攻防戦が繰り広げられる。

家族と別の飛行に気に乗ってしまい、一人ニューヨークに降り立ったケビンが、CMで耳にした「プラザホテルでリッチなクリスマス」を過ごそうと訪れ、贅沢三昧のクリスマスを送ったのが、マンハッタンにある高級ホテルのプラザホテルだ。

ホテルの公式サイトによると、『ホーム・アローン2』の原題『Home Alone 2: Lost in New York』にちなみ、「HOME ALONE 2: FUN IN NEW YORK」と名付けられた、映画を追体験できるプランが用意されているようだ。

このプランでは、「キングサイズベッドとキーで開ける小型冷蔵庫」がある部屋に宿泊し、映画のロケ地、エンパイア・ステート・ビルやロックフェラー・センター、セントラル・パーク、カーネギー・ホール、ラジオシティ・ミュージックホールをリムジンで回る、ニューヨーク市内観光がセットになっているそうだ。

リムジンの中では、もちろん、ケビンと同様ラージサイズのチーズピザを食べることが出来、部屋では巨大なアイスクリーム「ホーム・アローン・サンデー」を食べられる。ちなみにこのサンデーは、さまざまなフレーバーのアイスクリーム16スクープに、ホイップクリーム、マラスキーノ・チェリー、M&M’sのチョコレート、ブラウニーチップ、チョコレート、キャラメル、そしてラズベリーソースがトッピングされているそうだ。映画同様部屋まで届けてもらえるそうなので、ケビンと同じようにベッドの上で映画を観ながら食べたいところ。

なお、このプランはクリスマスの時期だけでなく、1年中提供されているそう。3日前までの予約が必要で、お値段は部屋のタイプによって異なるそうだ。