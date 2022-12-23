¡Øsilent¡ÙºÇ½ªÏÃ¡¡¡ÈÆà¡¹¡É²ÆÈÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡¡Æà¡¹¤È½ÕÈø¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´ê¤¦À¼
¡¡Àî¸ý½ÕÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤È¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¡£Âè6ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡É¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆà¡¹¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤¬½ÕÈø¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤ËÅÏ¤·¤¿Âç¤¤Ê²ÖÂ«
¡¡Æà¡¹¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤Ï²Ö²°¤ÇÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Å¹¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì«ÅÍ¡ÊÎë¼¯±û»Î¡Ë¤Ë1ËÜ¤Î¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤ò¡È¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡É¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½ÕÈø¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤È²ñ¤Ã¤¿Æà¡¹¤Ï¡¢Èà¤Ë²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤¦Æà¡¹¤Ë½ÕÈø¤¬¡Ö²¿¤¬¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÄÌÌõ»Î¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÆà¡¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¡©¡×¤È¸À¤¦½ÕÈø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡½ÕÈø¤ËÂÐ¤·¤ÆÆà¡¹¤¬¡Ö¤ªÊÖ¤·¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤¹¤ë¤È¡Ö°ìÊýÅª¤ËÅÏ¤·¤È¤¤¤Æ¡©¡×¤È¾Ð¤¦½ÕÈø¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦Æà¡¹¤Ë½ÕÈø¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆà¡¹¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ñÏÃ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡È¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡É¤ÏÂè6ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£Æà¡¹¤ÏÅ¹Àè¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤È¤½¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÊÒ¼ê¤ËÊâ¤¯¡ÈÌ´¡É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤ÌÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤ÏÆà¡¹¤Î¡È¤«¤Ê¤ï¤ÌÌ´¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æà¡¹¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÆà¡¹¤È½ÕÈø¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯Æà¡¹¤Á¤ã¤ó¤È½ÕÈøÀèÀ¸¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È2¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ëÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£