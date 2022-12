『silent』が「国内ドラマ」部門1位に！FOD2022年人気作品ランキング

フジテレビが運営する動画・電子書籍配信サービス「FOD」で提供している、定額制動画配信サービス「FODプレミアム」のジャンル別視聴・購読ランキング「FODプレミアム2022年 人気作品ランキング」が、12月23日(金)に発表された。

動画ジャンルからは「国内ドラマ」「国内映画」「バラエティ」「アニメ」「アジアドラマ」、電子書籍ジャンルからは最も読まれた「マンガ」のランキングトップ10が公開に。

国内ドラマ部門では、12月22日に最終話を放送したばかりで話題沸騰中のドラマ『silent』が1位を獲得。アニメ部門では、2022年様々なトレンドランキングにランクインし、12月14日に放送された『2022 FNS歌謡祭』で、同作品のミュージカルキャストが劇中歌を披露し話題となった『SPY×FAMILY』が1位を獲得、映画では『劇場版 コード・ブルー ‐ドクターヘリ緊急救命‐』『コンフィデンスマンJP ロマンス編』とドラマでも人気だった2作をはじめ、2022年の話題をさらった作品が数多くランクインを果たした。

【国内ドラマランキング】

1.『silent』

2.『ミステリと言う勿れ』

3.『コンフィデンスマンJP』

4.『ナンバMG5』

5.『やんごとなき一族』

6.『リッチマン、プアウーマン』

7.『元彼の遺言状』

8.『PICU 小児集中治療室』

9.『親愛なる僕へ殺意をこめて』

10.『ドクターホワイト』

【国内映画ランキング】

1.『劇場版 コード・ブルー ‐ドクターヘリ緊急救命‐』

2.『コンフィデンスマンJP ロマンス編』

3.『容疑者Xの献身』

4.『娼年』

5.『真夏の方程式』

6.『昼顔』

7.『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』

8.『スキマスキ』

9.『マスカレード・ホテル』

10.『LIAR GAME The Final Stage』

【バラエティランキング】

1.『人志松本の酒のツマミになる話』

2.『突然ですが占ってもいいですか?』

3.『全力!脱力タイムズ』

4.『千鳥のクセがスゴいネタGP』

5.『トークィーンズ』

6.『ボクらの時代』

7.『逃走中』

8.『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』

9.『人志松本のすべらない話』

10.『新しいカギ』

【アニメランキング】

1.『SPY×FAMILY』

2.『鬼滅の刃』遊郭編

3.『ワンピース』ワノ国編

4.『現実主義勇者の王国再建記』第二部

5.『現実主義勇者の王国再建記』

6.『ワンピース』イーストブルー編

7.『呪術廻戦』

8.『ドラゴンボールZ』

9.『チェンソーマン』

10.『こちら葛飾区亀有公園前派出所』

【アジアドラマランキング】

1.『夕食、一緒に食べませんか?』

2.『Be Loved in House 約・定〜I Do』

3.『Falling Into Your Smile 君の笑顔にメロメロ』

4.『Close Friend』

5.『トンイ』

6.『偶然見つけたハル』

7.『花より男子〜Boys Over Flowers』

8.『HIStory4 隣のきみに恋して〜Close to You』

9.『イタズラなKiss〜Playful Kiss』

10.『7日だけのロマンス2』

【マンガランキング】

1.『東京卍リベンジャーズ』

2.『キングダム』

3.『ミステリと言う勿れ』

4.『呪術廻戦』

5.『SPY×FAMILY』

6.『ヤングジャンプ』

7.『アオアシ』

8.『ONE PIECE』モノクロ版

9.『週刊少年マガジン』

10.『鬼滅の刃』

※動画ランキングは見放題対象作品の視聴数ランキングとなります。※2022年1月1日〜11月30日までのユニーク視聴人数をもとに集計しています。※作品は予告なく配信終了となる場合があります。予めご了承ください。