TVアニメ「忍たま乱太郎」のイベントが開催決定し、現在チケット先行抽選販売中です。

尼子騒兵衛先生原作のTVアニメ「忍たま乱太郎」。1993年に放送をスタートし、2022年で放送30年を迎えました。

アニメ放送30年を記念し、ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて『忍たま乱太郎祭り 〜アニメ放送30年ありがとうの段〜』の開催が決定！

本イベントは、高山みなみ（乱太郎役）、田中真弓（きり丸役）、一龍齋貞友（しんべヱ役）、岡野浩介（山田利吉役）、成田剣（潮江文次郎役）、神奈延年（七松小平太役）、鈴木千尋（食満留三郎役）など豪華声優陣が出演するトークイベントです。

開催は2023年2月11日（土）大宮ソニックシティ大ホールにて、昼14：30公演・夜18：30公演2公演を予定しております。

2022年12月22日（木）10時より、チケットの先行抽選販売がスタート！ 是非お見逃しのないようにお願いします。

イベント情報

忍たま乱太郎祭り 〜アニメ放送30年ありがとうの段〜

■日程：2023年2月11日（土） 昼夜2公演

【昼公演】開場13：30 開演14：30

【夜公演】開場17：30 開演18：30

■会場：大宮ソニックシティ大ホール

https://www.sonic-city.or.jp/visitors/hall.html

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5

交通：JR大宮駅西口歩行者デッキにて直結 徒歩3分

■出演：

高山みなみ（乱太郎役）、田中真弓（きり丸役）、一龍齋貞友（しんべヱ役）、岡野浩介（山田利吉役）、成田剣（潮江文次郎役）、神奈延年（七松小平太役）、鈴木千尋（食満留三郎役）他

■内容

声優登壇トークイベント

■公式HP

https://animenintama30event.com/

■イベント公式Twitter

@nintama30event

■チケット(税込／全席指定)

1階席一般チケット：8,000円

1階席親子ペアチケット：14,000円

2階席一般チケット：6,000円

2階席親子ペアチケット：10,000円

※親子ペアチケットは、小学生(公演当日に6〜12歳)とその保護者(公演当日に20歳以上)を対象としたチケットです。中学生以上の方は一般チケットをご購入下さい。

※親子ペアチケットは前方をお約束する席ではございませんのであらかじめご了承ください。

※親子ペアチケットを選択する際、システム上１枚での金額が表示されますが、必ず2枚でのお申込み、購入となります。

＜先行抽選販売＞

【抽選申込受付期間】2022年12月22日（木）10：00〜2023年1月15日（日）23：59

【抽選結果発表】 2023年1月20日（金）13:00

取り扱い：イープラスhttps://eplus.jp/nintama30stage/

※一般チケットはお1人様昼夜各公演1回4枚までのお申し込みが可能です。

※親子ペアチケットは昼夜各公演1回までのお申し込みが可能です。

＜一般販売＞

2023年1月28日（土）10：00〜

取り扱い：イープラスhttps://eplus.jp/nintama30stage/

※一般チケットはお1人様昼夜各公演1回4枚までのお申し込みが可能です。

※親子ペアチケットは昼夜各公演1回までのお申し込みが可能です。

【注意事項】

※未就学児入場不可

※本公演のチケット購入時に登録の氏名・緊急連絡先は、万が一来場者から感染者が発生した場合など必要に応じて保健所等の公的機関へ提供させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※本告知内容は、イベント開催時の社会情勢や感染症対策等の諸般の事情により、予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承の上、お申込みをお願い致します。

■お問合せ

イベント事務局 03-5214-1020

（平日11：00〜18：00／2022年内は12月23日(金)まで、2023年始は1月10日(火)より営業）

(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP

＜主催＞

株式会社ムービック

関連記事：

『忍たま乱太郎』どんな髪の毛もサラサラストレートヘアーにする名シーンを生み出した「ヘアートリートメント」ついに商品化！滝夜叉丸ら4人の忍たまイメージ

https://otajo.jp/109618

雑渡昆奈門まで忍たま22キャラが猫耳姿で集結「忍たま乱太郎 in ナンジャタウン 〜猫屋敷で大捜索の段〜」

https://otajo.jp/104179