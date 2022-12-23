¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡×ÁêÃÌ°÷ÉÔÂ¿¼¹ï¡¡¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¶ì¾ð¡¡Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤â¡¡¡¡¡¡
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç¼Ò²ñ¾ðÀª¤ä¸ÉÎ©¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¼«»¦¼Ô¤ÏÇ¯´Ö£²Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡×¤Ï¡¢ÁêÃÌ°÷¤Î¸º¾¯¤ÇÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÁêÃÌÂÎÀ©¤Î³È½¼¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤«¤±¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡ÖÀéÍÕ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡×¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï£²£´»þ´Ö¡¢Ç¯ÃæÌµµÙ¤ÇÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ°÷¤Î¸º¾¯¤ÇÂÖÀª¤Î½Ì¾®¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎºØÆ£¹À°ì¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»öÌ³¶É¤Ë¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤«¤±¤Æ¤âÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÇÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´é¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÄ«£·»þÈ¾¤«¤éÌë¤Î£¹»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î£±£°Æü¤ÈËè½µ¶âÍË¡¦ÅÚÍËÆü¤Î¤ß£²£´»þ´ÖÂÖÀª¤ÇÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£¶£µºÐ¤Ç¡¢£·£°Âå¡¢£¸£°Âå¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£¹âÎð²½¤ä¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷ÉÔ°Â¤Ç¼¤á¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤®¡¢£±£°Ç¯Á°¤ËÌó£³£°£°¿Í¤¤¤¿ÁêÃÌ°÷¤Ï¸½ºßÌó£²£°£°¿Í¡£¼ÂÆ¯¤Ï£±£·£°¿Í¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¡¢£±£¹£µ£³Ç¯¤Ë¼«»¦Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¹ñ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±±¿Æ°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£¹£·£±Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Ë£µ£°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼«»¦ÊóÆ»¤ÎºÇ¸å¤Ë¼«»¦Í½ËÉ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¶ÛµÞÅÅÏÃÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÊóÆ»¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÍÕ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤âÍÌ¾¿Í¤Î¼«»¦ÊóÆ»¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅÏÃ¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï£±Ëü£·£¶£°£··ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î£²£°Ç¯ÅÙ¤Ï£±Ëü£·£¶£··ï¤Ë¸º¾¯¡¢£²£±Ç¯ÅÙ¤Ï¤ä¤äÁý²Ã¤·¡¢£±Ëü£²£²£°£³·ï¤À¤Ã¤¿¡£
5Ëü±ß¤Î¸¦½¤Èñ¤âÁêÃÌ¼Ô¤¬ÉéÃ´
ÀéÍÕ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¤Ï´óÉÕ¶â¤ä½õÀ®¶â¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÃÌ°÷¤Ï´°Á´¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¡¢Êä½õ¶âÌó£µËü±ß¤Î¸¦½¤ÈñÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢»ö¶È½ê¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£
¸¦½¤´ü´Ö¤Ï£±Ç¯£µ¥«·î¤ËµÚ¤Ó¡¢°å»Õ¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤ä¼Â½¬¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¶ìÇº¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
´ðËÜÅª¤ËÁêÃÌ¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¶¦´¶¤È·¹Ä°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤¬»ëÌî¤ò¹¤²¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æº³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ·¹Ä°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î½é¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â·î£±²ó·ÑÂ³¤·¤Æ¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊºØÆ£¤µ¤ó¡Ë
¥í¡¼¥×¤òÎ¥¤·¡¢ÊñÃú¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
ÅÅÏÃÁêÃÌ¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤âÁêÃÌ°÷¤âÆ¿Ì¾¤Ç¹Ô¤¦¡£ÁêÃÌÆâÍÆ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¹¤¯¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤«¤éÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤«¤é¡¢¼«»¦¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥í¡¼¥×¤ò¼ó¤«¤éÎ¥¤·¡¢°Ø»Ò¤Î¾å¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤â¤é¤¦¡£¼ê¤ËÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÊñÃú¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÅÅÏÃ¤Ï£µ»þ´Ö¡¢£¶»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
£¶£°Âå¤Î½÷ÀÁêÃÌ°÷¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¡¢£²£°Ç¯Á°¤ËÁêÃÌ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö»à¤Ì¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÁêÃÌ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¥º¥ì¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤â
ÁêÃÌ°÷ÉÔÂ¤ÇÂÖÀª¤¬½Ì¾®¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«»¦ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢±þÊç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²£°Ç¯¤ÏÁêÃÌ°÷¤Î±þÊç¤òÃæ»ß¤·¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î£³ÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó£¹£°¿Í¡¢£²£²Ç¯¤ÏÌó£¶£°¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍÌ¾¿Í¤Î¼«»¦¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤â²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È»ÖË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤ÏÄêÇ¯¸å¤Ë»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤âÁý¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Ï·ÐºÑ´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁêÃÌ°÷¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜ¹¾´õË¾¡Ë
ÀéÍÕ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃ¡¡£°£´£³¡Ý£²£²£·¡Ý£³£¹£°£°¡Ê¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¡Á¸á¸å£¹»þ£³£°Ê¬¡¢Ëè·î£±£°Æü¤ÈËè½µ¶âÍË¡¦ÅÚÍËÆü¤Î¤ß£²£´»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë