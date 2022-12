きょう23日の17時より放送される『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』(テレビ朝日系)のタイムテーブルが発表された。

【写真】なにわ男子、2023年の抱負を語る「大人っぽいかっこいい一面を見せていけたら」

17時から6時間以上にわたって生放送される今回。トップバッターはなにわ男子「ハッピーサプライズ」を披露する。また今年大ヒットしたアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』のヒロイン・ウタ(声・名塚佳織、歌唱・Ado)は21時台に登場。総勢68組のトリはゆずが務めることとなった。

タイムテーブルは以下の通り。

※歌唱時間は目安

※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり

【17時台】

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

Little Glee Monster「Join Us!」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

AKB48「久しぶりのリップグロス」

Travis Japan「JUST DANCE!」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

櫻坂46「五月雨よ」

DISH//「五明後日」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. 〜ユニバース・フェスティバル〜」

Kis‐My‐Ft2「Two as One」

BiSH「ZUTTO」

三浦大知「燦燦」

Stray Kids「CASE 143 ‐Japanese ver.‐」

milet「Final Call」

【18時台】

SixTONES「Good Luck!」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

KAT‐TUN「CRYSTAL MOMENT」

緑黄色社会「始まりの歌」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

yama「色彩」

ジャニーズWEST「星の雨」

Tani Yuuki「W/X/Y」

Snow Man「オレンジkiss」

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

【19時台】

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

小沢健二「ラブリー(Remaster Short Edit)」

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

広瀬香美「ロマンスの神様」

工藤静香「慟哭」

後藤真希「ズルい女」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

乃木坂46「ここにはないもの」

10‐FEET「第ゼロ感」

【20時台】

A.B.C‐Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

NiziU「Blue Moon」

関ジャニ∞「喝采」

Mirage Collective「Mirage」

YUKI「鳴り響く限り」

Perfume「Spinning World」

NEWS「LOSER」

aiko「果てしない二人」

Aimer「Deep down」

Original Love & Ovall「接吻(M.D.L. Version)」

ジェジュン「Danger Zone」

宮本浩次「DESIRE ‐情熱‐」

【21時台】

King & Prince「彩り」

清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”

工藤静香×Cocomi「糸」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

SEKAI NO OWARI「Habit」

ウタ「新時代(歌:Ado)」with ELEVENPLAY

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

ジェジュン「One Heart/ J‐JUN with中島美嘉」

Aimer「残響散歌」

Snow Man「ブラザービート」

PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

DA PUMP「U.S.A.」

【22時台】

優里「クリスマスイブ」back number「アイラブユー」「クリスマスソング」King Gnu「Stardom」Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」KARA「ミスター」「WHEN I MOVE(Japanese Version)」ゆず「ALWAYS with you」