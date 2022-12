2022年10月末にTwitterを買収したイーロン・マスク氏は、Twitterのシステムを改修するために「17歳でiPhone脱獄」「PlayStation 3の脱獄」「後付け自動運転システムの開発」などの偉業で知られる著名ハッカーのジョージ・ホッツ氏を雇い入れました。しかし、このホッツ氏がTwitterを辞職したことが明らかになっています。

ホッツ氏がTwitterで働いていることが明らかになったのは、2022年11月22日に同氏がTwitterアカウントに投稿したツイートからでした。ホッツ氏は「それ(Twitter検索の改修)が、イーロンが私に言い渡した仕事です。私には時間が12週間与えられています」と語り、Twitterの検索システムを改修するために雇われたことを明かしていましたが、他にも複数の仕様を改善するために作業を進めていることも明かしています。

イーロン・マスクがTwitter改善のために「iPhone脱獄」「PS3脱獄」「自動運転システム開発」を成し遂げた伝説的ハッカーを雇う、「検索システムの改修」や「ログインを求めるポップアップの削除」が目的か - GIGAZINE

ホッツ氏がTwitterで働くというアイデアは、ホッツ氏がマスク氏に提案したもの。この際、ホッツ氏は「私は長期的な安定性を必要とするような男ではありません。複雑なコードベースの改修に取り組むことは本当に楽しいので、12週間で1000のマイクロサービスのいくつかを文書化してクリーンアップすることを手伝うことができると思います。リバースエンジニアリング!」とツイートし、自身の雇用期間を「12週間」として、長くTwitterに留まる気はないとしていました。

Cool, my phone number hasn’t changed. I’m not the guy if you want long term stability, but I really enjoy diving in to complex codebases and think I could help document and clean up some of those 1000 microservices in 12 weeks. Reverse engineering!— George Hotz ???? (@realGeorgeHotz) November 16, 2022

このツイートの通り、ホッツ氏はTwitterで12週間のインターンシップとして働くこととなっていたのですが、入社からわずか1カ月でTwitterを辞職したことが明らかになりました。ホッツ氏は自身のTwitterアカウントを更新し、「本日をもってTwitterを辞職しました。この機会に感謝していますが、Twitterには私が与えることのできる影響があるようには思えませんでした。その上、私のGitHubが枯れていくことを見るのは悲しかったです。コーディングに戻ります!」とツイートし、Twitterを辞職したことを明かしています。

Resigned from Twitter today. Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K— George Hotz ???? (@realGeorgeHotz) December 20, 2022

また、ホッツ氏は「多くの人が心底不安を抱いていると考えてください。Twitterは一晩ではなく、1年か2年で従業員が50人にまで少なくなる可能性があることを理解しています。12週間以内にTwitterの検索を修正し、コードベースのリファクタリングを行うと言ったことは完全に間違いでした。コードを読み始めて『マジかよ』と自分の間違いにすぐに気づきました」「再加熱されたUber Eats、言論の自由への疑わしい取り組み、既存のオフィス政治、機能の推進の間で私がここでできる実質的なことは何もありません。私は20人のエンジニアチームを運営する方法を知っていますが、イーロンは私をはるかに超えるレベルの管理スキルをもっています」ともツイートしており、Twitterの抱える問題はコード以外のところにあることを示唆しています。

Between reheated uber eats food, a questionable commitment to free speech, existing office politics, and a push for features, I was like, there's nothing substantial I can do here. Elon has management skills at a level far beyond mine. I know how to run a 20 person eng team.— George Hotz ???? (@realGeorgeHotz) December 22, 2022

なお、ホッツ氏はTwitterを辞職することに決めたことを明かす直前に、マスク氏の「TwitterのCEOを辞めるべきか否か」アンケートを模倣していました。ホッツ氏は「Twitterのインターンを辞めるべきですか?私はこの投票結果に従います。冗談じゃありません」とツイートしたところ、「63.6%」が「No(いいえ、辞めるべきではありません)」と投票していました。

Should I step down as a Twitter intern? I will abide by the results of this poll. Not a joke.— George Hotz ???? (@realGeorgeHotz) December 19, 2022

ホッツ氏はTwitterを辞職後も「Twitter 2.0の成功を引き続き応援しています!」と言及しており、辞職後の21日にマスク氏とTwitterスペースで議論を交わしていたことも明らかになっているため、マスク氏との関係が壊れたため辞職したということではないようです。

Nah, it is what it is. Still rooting for the success of Twitter 2.0!— George Hotz ???? (@realGeorgeHotz) December 20, 2022