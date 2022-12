ファミリー向けクリスマス映画の決定版『ホーム・アローン』。ニューヨークを舞台にした第2弾『ホーム・アローン2』(原題『HOME ALONE 2:LOST IN NEW YORK』/1992)が、今夜の金曜ロードショーに登場する。本作にはあのドナルド・トランプ前大統領がカメオ出演しているのをご存じだろうか。剛腕で知られる彼だが、本作にも、いささか強引な手段で出演が実現したらしい…。

【写真】イヴァンカ・トランプの写真投稿が波紋 トランプ前大統領の娘の結婚式で

『ホーム・アローン2』は、前作から1年後のクリスマス休暇が舞台。9歳になったケビンは、今度こそ家に残されずに済むものの、間違って家族とは違う飛行機に乗り、1人ニューヨークに降り立ってしまう。そこにあの泥棒コンビがいたからこれまた大変! 大都会ニューヨークを舞台に、泥棒との攻防戦が繰り広げられる。

本作で、ケビンがおひとり時間を満喫するのが、マンハッタンにある世界的に有名な高級ホテル「プラザホテル」。ニューヨーク観光を一通り楽しんだケビンは、CMで耳にした「プラザホテルでリッチなクリスマス」を過ごそうとこのホテルを訪れるが、初めての場所ゆえ、どこに行けばよいか分からない。そこで登場するのがドナルド・トランプ前大統領だ。ロビーの場所を尋ねるケビンに、「この先の左だよ」と答えるセリフまである。

当時は、トランプ前大統領はニューヨークの不動産王として知られ、ポップカルチャーにも度々登場。プラザホテルのオーナーでもあった。クリス・コロンバス監督がホテルの使用を願い出ると、使用料の支払いに加え、自分の出演を撮影の条件として提示してきたという。

第1作から30周年を迎えた2020年、コロンバス監督はInsiderに対し、『ホーム・アローン2』のトランプ前大統領出演シーンについて、「僕らはロビーで撮影がしたかった。プラザホテルほどの大きな構造物を再現することが出来なかったからね。使用料をきちんと支払ったにも関わらず、彼は『プラザホテルで撮影する唯一の方法は、俺を出演させることだ』と言うんだ。だから彼のカメオ出演に合意したよ」とコメント。トランプ前大統領はまるで弱い者いじめだったと明かしている。

なお、出演シーンをカットする選択肢もあったが、試写会で彼の登場が思いのほか観客にウケ、そのまま残すことに決定したそうだ。

トランプ前大統領自身も『ホーム・アローン2』の出演シーンは気に入っているようで、「毎年、特にクリスマスの時期に、皆に言われるよ。特に子どもたちには、『映画であなたを観たばかりだよ』と言われるな」「あれは素晴らしい作品で、私は今より少し若かった…控えめに言えばだけどね」とコメント。続けて、「あの作品は、大ヒットを記録して、クリスマス映画の金字塔の一つにもなった。そんな作品に出演したのは光栄だよ。成功はいつでも大歓迎だしね」と、大統領を務めていた2019年に話している。

昨年にはトランプ前大統領を映画からカットする嘆願書がネットで発生し、これを主演のマコーレー・カルキンが支持したことで注目を集めるなど、ほんのわずかな出演シーンが今でも波紋を呼ぶことがあるようだ。(文・寺井多恵)

映画『ホーム・アローン2』は、今夜12月23日21時より日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送(放送枠5分拡大)。