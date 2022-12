大みそかの『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(以下、『RIZIN.40』)への電撃参戦が決定した平本蓮が、22日配信の「ABEMA」格闘チャンネル公式YouTubeの動画インタビューに登場。インタビューでは大みそか不参加が決定している朝倉未来や、ぱんちゃん璃奈についても切り込んでいる。

【動画】朝倉未来、ぱんちゃん璃奈にも辛らつ! 平本蓮のインタビュー

大晦日に生中継する『RIZIN.40』は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINのなかでも随一の実績を誇るトップ選手たちと、アメリカ合衆国の総合格闘技団体Bellator MMAのスター軍団による“RIZIN vs. Bellator”の全面対抗戦が決定しているほか、女子格闘技界最高峰である伊澤星花選手とパク・シウ選手による「RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント」の決勝戦や、ファン待望の井上直樹選手と瀧澤謙太選手の対戦、キャリア20年を超えるRIZINのベテランである所英男選手と世界最強の格闘技団体UFCで長年活躍してきた、ジョン・ドッドソン選手によるベテラン対決など、格闘技ファン垂涎の極上の対戦カードが肩を並べる。

先日開かれた『RIZIN.40』の追加対戦カード発表記者会見にて、榊原氏も「2022年の顔としてやっぱりこの男が必要かな」と平本選手の参戦を発表。「何気なく振ってみたら意外にいい反応だったんで、そこから怒とうの口説きに入りまして…」とことの経緯を語った。

なお、平本は『RIZIN.40』にはボクシングのエキシビションルールにて出場。対戦相手はこれから募集して決定する。

まず、このタイミングでの参戦について触れると平本は「おもしろいじゃないですか。ノリ悪いやつはダメなんで。完全ノリっすね」と発言。「僕は毎回完璧なパフォーマンスをする方じゃない」としつつも、「そういうトップアスリートに勝てる自分がいる」と自信をのぞかせ、「クレベル・コイケと来年のタイトルマッチを目指してやっていけたらいいなと思います」と胸の内を語った。

また、大晦日の『RIZIN』への不参加が決定している朝倉未来選手に対しては「朝倉未来はふてくされてるだけですね、Breaking Downで格闘技人生終えるんじゃないですか」と辛らつなコメントをし、続けてぱんちゃん璃奈や鈴木千裕についても切り込んでいった。

<RIZIN vs. Bellator 全面対抗戦>

ホベルト・サトシ・ソウザ vs. AJ・マッキー

クレベル・コイケ vs. パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル vs. フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 vs. 堀口恭司

武田光司 vs. ガジ・ラバダノフ

<RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント 決勝>

伊澤星花 vs. パク・シウ

スダリオ剛 vs. ジュニア・タファ井上直樹 vs. 瀧澤謙太元谷友貴 vs. ホジェリオ・ボントリンルイス・グスタボ vs. ジョニー・ケース所英男 vs. ジョン・ドッドソン“ブラックパンサー”ベイノア vs. 宇佐美正パトリック鈴木千裕 vs. 中原由貴平本蓮 vs. XYUSHI vs. 中澤達也