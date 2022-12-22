ÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤é5´üÀ¸¡¡½é¡¹¤·¤¤¡ÈÀÄ½Õ¥É¿¿¤óÃæ¥°¥é¥Ó¥¢¡É
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë4¡õ5¹æ¤ÎÉ½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£´Ý¤´¤È°ìºý¤Ö¤ÁÈ´¤·×18P¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦5´üÀ¸¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîùõºù¡¢ÉÚÎ¤Æà±û¡¡¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤â¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·5´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö17Ê¬´Ö¡×¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîùõºù¡¢ÉÚÎ¤Æà±û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤Î5¿Í¡£´Ý¤´¤È°ìºý¤Ö¤ÁÈ´¤·×18P¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤Î5¿Í¤Î½¸¹ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï½é¤á¤Æ¡£½é¡¹¤·¤µ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢ÀÄ½Õ¥É¿¿¤óÃæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£