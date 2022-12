冬真っ盛りの国では雪遊びを楽しむ人が増えているようだが、このほどイギリスで“恥ずかしい形”の雪だるまが話題となっている。雪だるまはある父親が子供と一緒に作ったものだが、一晩のうちに少しずつ溶けてしまい違う形へと変化してしまった。

英ウェスト・ミッドランズ、ウォルソール在住で庭師をしているジェフさん(Geoff、40)の作った雪だるまが話題となっている。雪だるまはジェフさんが2年前に2人の子供と作ったものだが、今月20日に英メディア『The Sun』『The Mirror』などが紹介して注目を集めた。

海外の雪だるまは日本とは違って、雪玉を3段に重ねたり背を高くしたものが多く、当時ジェフさんが作った雪だるまも雪を塔のように積み上げて、その上に顔となる雪玉をのせている。そして目にはボタン、鼻にはニンジンを使い、帽子とマフラーを着けて素敵な雪だるまを完成させた。

ところが翌朝、雪だるまを目にしたジェフさんは大笑いすることとなった。雪だるまは一晩かけて少しずつ溶けていったことにより、お辞儀をしたようにうなだれていた。しかも雪だるまはとても子供たちには見せられないような、男性器そっくりの“卑猥な形”に変わり果てていたのだ。

ジェフさんはこの雪だるまの溶ける前と後の写真をSNSアプリ「WhatsApp」で友人たちにシェアしたところ、そのうちの1人のリッキーさん(Ricky)によって海外掲示板「Reddit」に写真が投稿された。そこには「僕の友人は雪だるまのデザインをきちんと考えて作らなかったようだ」と言葉が添えられており、写真を見た人たちからはこのような声が寄せられた。

「僕も15歳の時にイギリスで大雪が降って背の高い雪だるまを作ったんだ。(中略)数日後、母親がそれを壊すようにと言ってきたんです。(中略)溶けて卑猥な形になっていることに気づくまで僕は母親が壊すように言った意味がわかりませんでした。」

「まあ、正直言って気にすることないよ。雪だるまはみんなこうなっちゃうからさ。ストレスが溜まってるのかもね。」

「いや、僕が思うに彼はこうなると知ってて計算して作ったんだよ。彼はさりげない天才だ。」

Redditに写真を投稿したリッキーさんは、のちに雪だるまについてこのように述べている。

「ジェフはWhatsAppのグループチャットにその写真を送ってきたんだけど、僕たちは『すごい!』って思ったんだ。それでRedditではそういうのが好きな人が多いからシェアしてみたんだよ。」

ちなみにジェフさんは、卑猥な形になってしまった雪だるまを翌日も壊さずにそのままにしていたが、リッキーさんが「アップデート」としてさらに写真をRedditでシェアし、再び掲示板は盛り上がったそうだ。

画像は『The Sun 2022年12月20日付「CHILLY WILLY! Family’s snowman turns into a todger in its morning glory after melting overnight」(Credit: Jam Press)』『CasualUK 2021年1月26日付Reddit「Leaning tower of penis update, it’s defying gravity」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)