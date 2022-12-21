°ÂÇÜ»á¤Î¸å·Ñ¤Ë²¼´Ø»ÔµÄ¤ÎÍÊÎ©¸¡Æ¤¡¡¸å±ç²ñ¤¬Î©¸õÊäÂÇ¿Ç
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î»àµî¤ËÈ¼¤¦½°±¡»³¸ý4¶è¡Ê²¼´Ø»Ô¡¢Ä¹Ìç»Ô¡Ë¤ÎÊä·çÁªµó¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¸å±ç²ñ¤Ï¡¢¸å·Ñ¤È¤·¤Æ²¼´Ø»Ô¤ÎµÈÅÄ¿¿¼¡»ÔµÄ¡Ê38¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸å±ç²ñ¤¬µÈÅÄ»á¤ËÎ©¸õÊä¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢µÈÅÄ»á¤ÏÆâÂú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¡¢ÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ÂÇÜ»á¸å·Ñ¤Ë¿ùÅÄ¿åÌ®»á¡©¡¡½°±¡ÊäÁª¤Î¿ÍÁªÆñ¹Ò
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï°ÂÇÜ»á¤Ë¶á¤¯¡¢°ÂÇÜ»á¤ÎÍÎÏ¤ÊÃÏÈ×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë²¼´Ø»ÔËËÌÄ®½Ð¿È¡£¸½ºß¡¢»ÔµÄ3´üÌÜ¤Ç¡¢ÉûµÄÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊäÁª¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¸½»þÅÀ¤ÇÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÂÇÜ¸å±ç²ñ´´Éô¤Ï¡¢µÈÅÄ»á¤ÎÍÊÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å±ç²ñÁ´ÂÎ¤Ëº£¸å¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡¢¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡Ö¸å±ç²ñ¤Î°Õ¸þ¤ÏÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ»á¤ÏËèÆü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤·¤«¤ë¤Ù¤¾ì¤Ç¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÇÜ»á¤Î»àµî¸å¡¢¸å·Ñ¸õÊä¼ÔÁª¤Ó¤ÏÆñ¹Ò¡£´ß¿®É×Á°ËÉ±ÒÁê¤ÎÄ¹ÃË¤ä²¼´Ø»ÔÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£»³¸ý¸©Æâ¤Î½°±¡¾®Áªµó¶è¤Ï¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡´ü½°±¡Áª°Ê¹ß¡¢4¤«¤é3¤Ë¸º¤ë¡£ÊäÁª¤Ç²¾¤ËµÄÀÊ¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Þ¤Ç¤ËÎÓË§Àµ³°Áê¡á»³¸ý3¶è¡á¤é1¡Á3¶è¤Î¼«Ì±¸õÊä¤ÈÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÚÂçÄÚºÚ¡¹Èþ¡¢È¿ÅÄ¾»Ê¿¡Û