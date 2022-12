マライア・キャリーの11歳の愛娘モンローちゃんが、クリスマスコンサートで母マライアとデュエットを披露。会場いっぱいにママ譲りの美声を響かせた。

【動画】母譲りの美声を持つモンローちゃん マライア・キャリーとデュエット

ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、マライア・キャリーのコンサート「Merry Christmas To All!」が開催された。CBSによると、このコンサートでは、マライアのヒット曲「All I Want for Christmas Is You」を含む、クリスマスの名曲の数々が歌われるそう。

この度、マライアとCBSがインスタグラムにこのコンサートの様子を投稿。「Away in a Manger(かいばのおけで)」をデュエットする、マライアと愛娘モンローちゃんの美声が公開された。

モンローちゃんは、マライアと元夫ニック・キャノンの間に産まれた娘で、双子のきょうだいモロッカンがいる。デュエットでは、ママ譲りの美しくのびやかな歌声を披露している。ファンからは、「モンローには母のような輝かしい未来が待っている。今後の活躍が楽しみ」「ミラクルに涙が止まらない」「歴史を目撃してしまった!! いけいけモンロー!」などと反響が寄せられている。

Peopleによると、モンローちゃんは現地時間12月10日にカナダで行われたコンサートでもマライアとデュエットし、その美声が話題になっていたようだ。ニューヨークで行われたコンサートの様子は、特別番組「Mariah Carey:Merry Christmas To All!」としてCBCで放送されるという。