À¾Â¼½ãÆó¡ß²¡°æ¼é¡Ø²Ð¼í¤ê¤Î²¦¡Ù¡¢OP¤Ï²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¡Ö±³¤Ä¤¡×¤Ë·èÄê¡õPVÂè2ÃÆ·èÄê
¡¡2023Ç¯1·î14Æü22»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëWOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¼í¤ê¤Î²¦¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¡Ö±³¤Ä¤¡×¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Âè2ÃÆPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²Ð¼í¤ê¤Î²¦¡ÙÂè2ÃÆPV¤¬¸ø³«
¡¡¸¶ºî¤ÏÆü¸þÍý·Ã»Ò¤Ë¤è¤ëÄ¹ÊÔ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡£ ¡È²Ð¡É¤ò¼º¤Ã¤¿¿ÍÎàºÇ½ªÀïÁè¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë11ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦Åô»Ò¤È15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦ßê»Í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£WOWOW¤Ç¤ÏËÜºî¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ØSAMURAI DEEPER KYO¡Ù¤ä¡Øº£Æü¤«¤é¥Þ²¦¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾Â¼½ãÆó¡¢¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¡ØGHOST IN THE SHELL¡¿/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¯¥í¥é The Sky Crawlers¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²¡°æ¼é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2012Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ÈÆþ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢Âè54²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Û¤«¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¹ßÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡¢CM¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÜºî¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö±³¤Ä¤¡×¤Ç²ÈÆþ¤Ï¡¢²Î¾§¤Î¤Û¤«ºî»ì¤âÃ´Åö¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢²ÈÆþ¼«¿È¤¬²ò¼á¤·¤¿¡Ö²Ð¼í¤ê¤Î²¦¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÆþ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Ð¼í¤ê¤Î²¦¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï±³¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¾Ð¤¦Êý¤¬¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¸÷¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¼ç¿Í¸ø¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î²£´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä°¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ìÉô¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë½ã¿è¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø±³¤Ä¤¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆPV¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö±³¤Ä¤¡×¤È¡¢ºäËÜ¿¿°½¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤Þ¤À±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤ÎºÇ¿·¥«¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡WOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¼í¤ê¤Î²¦¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯1·î14Æü22»þ30Ê¬¤è¤êËè½µÅÚÍË¡¢WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¡£