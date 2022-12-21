ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º²Î¾§¤Ë´¶·ã¡Ö´¶¼Õ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¤Î¼çÂê²Î¡ÖSoranji¡×¤ÎÀ¸ÈäÏª¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÂê²Î¤òÀ¸²Î¾§¡ª²ñ¾ì¤ò´¶Æ°¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÂç¿¹¸µµ®
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¾ºäÅíÍû¡Ê34¡Ë¡¢Sexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡Ê28¡Ë¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ê42¡Ë¤é½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤âÅÐÃÅ¡£¼çÂê²Î¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ò¸«¤ëÁ°¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç¿¹¤Ï¡Ö°·¤¦Âêºà¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤ä¿É¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î·ìÆù¤äºâ»º¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤é»å¤Î¤è¤¦¤Ê½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡£Áé¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È5¥¥í¤âÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤Û¤É¤ÎÆñ»º¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSoranji¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤¸ì¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ø¤½¤é¤ó¤¸¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿¹¤Ï¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¡ÖSoranji¡×¤òÇ®¾§¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥ã¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤â¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤â¤¦¤ªÍ§¤À¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÆóµÜ¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Î²Î¾§¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¬¤ë¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¸å¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö²¶¤¬¶µ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¼çÂê²Î¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¾¾ºäÅíÍû¤â¡ÖËÍ¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¾å±ÇÁ°¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡Ë´Ö°ã¤¨¤Æµ¢¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤²ÎÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Î¼Â¤Ï¤Ê¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò±Ç²è²½¡£¼ýÍÆ½ê¤ÇÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÊáÎº¡¦»³ËÜÈ¨ÃË¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Ï¤¿¤ª¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯45¡Ë¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¿¾Ê¤òÉÁ¤¯¡£