ÃæÅç·ò¿Í¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¤Î¡È°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¡É¤Ë¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡Ö¤¢¤Î¿Í¹¥¤¤À¤Ê²¶¤Î¤³¤È¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê39¡Ë¡¢¾¾ºäÅíÍû¡Ê34¡Ë¡¢Sexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡Ê28¡Ë¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¶ÍÃ«¤Ï½ª»Ï¡¢ÃæÅç¤ò¥¤¥¸¤êÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµî¤êºÝ¡Ä¡È²¦»ÒÍÍ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç·ò¿Í
¡¡ÃæÅç¤Ï¡ÖÄ¶Âçºî¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â1¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÎËÍ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤Ìò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¾Ã¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤È¤·¤ÆÃæÅç¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¶ÍÃ«¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢·ò¿Í½Ð¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ü¥±¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Ìò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀäË¾¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤É¡¢²á¹ó¤Ê¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡Ö³§¤µ¤ó¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡Ë¤È¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ´¿ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾¾ºä¡£ÃæÅç¤¬¡Ö´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤È¡¢¶ÍÃ«¤Ï¤È¤Ü¤±´é¤ÇÃæÅç¤ò¥Á¥é¥ê¡£ÃæÅç¤Ï¾Ð¤¤¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¹¥¤¤À¤Ê²¶¤Î¤³¤È¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¡¢¶ÍÃ«¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤Ê¡ª¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡×¤È2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Î¼Â¤Ï¤Ê¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò±Ç²è²½¡£¼ýÍÆ½ê¤ÇÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÊáÎº¡¦»³ËÜÈ¨ÃË¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Ï¤¿¤ª¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯45¡Ë¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¿¾Ê¤òÉÁ¤¯¡£¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¼çÂê²Î¡ÖSoranji¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£