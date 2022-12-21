Netflix¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¸åÊÔ¡¢23Ç¯8·îÇÛ¿®¡¡12·î25Æü¤Ë¤ÏÂ¼À¥Êâ¡¢Æâ»³¹·µ±¤é·Þ¤¨¤¿ÆÃÈÖ¤âÊüÁ÷
¡¡Netflix¤Ë¤Æ¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é Á°ÊÔ¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é ¸åÊÔ¡Ù¤ÎÇÛ¿®Æü¤¬2023Ç¯8·î¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢12·î25Æü¤ËÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ¼À¥Êâ¤äÆâ»³¹·µ±¤é·Þ¤¨¤¿ÆÃÈÖ¤¬Netflix Anime¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é ¸åÊÔ¡Ù¥í¥´¤¬¸ø³«
¡¡¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈËâ¿ÀÂ²¡¦½÷¿ÀÂ²¡¦ÍÅÀºÂ²¡¦µð¿ÍÂ²¤¬º®ºß¤·¤¿¸Å¤Î»þÂå¡£¼ç¿Í¸ø¥á¥ê¥ª¥À¥¹¤¬¡¢Âç¹ñ¡¦¥ê¥ª¥Í¥¹²¦¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¡Ò¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ó¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¼Ù°¤Ê¶¼°Ò¤ÈÀï¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡¤½¤Î¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ä¾·ë¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÂçºá¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥á¥ê¥ª¥À¥¹¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÂ©»Ò¡¦¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¤¬Î¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡ÈÂç¤¤ÊÎÏ¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤ËÄ©¤àËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥á¥ê¥ª¥À¥¹¤é¤¬Ê¿²º¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿14Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£²¦¹ñ¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ËÇ÷¤ë¼ö½Ñ¤Î¶¼°Ò¡£¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¤Ï³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¸µÀ»µ³»Î¥Ç¥¹¥Ô¥¢¥¹¤È¶¦¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥È¥ê¥¹¥¿¥óÌò¤ÏÂ¼À¥Êâ¤¬Ì³¤á¡¢¥á¥ê¥ª¥À¥¹Ìò¤Î³áÍµµ®¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹Ìò¤Î±«µÜÅ·¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¹¥Ô¥¢¥¹Ìò¤Î°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤é¡ÈÂçºá¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÉÀ¼Í¥¿Ø¤¬Éüµ¢¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍÅÀºÌò¤òÆâ»³¹·µ±¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡12·î20Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ê¥ª¥À¥¹¤é²ÈÂ²¤ÎÃÄÝ³¤Î»Ñ¤ä¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÍ¦´º¤ËËÁ¸±¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¡¢ÍÅÀº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é ¸åÊÔ¡Ù¤ÎÇÛ¿®Æü¤¬2023Ç¯8·î¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¼À¥Êâ¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢³áÍµµ®¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÂ£¤ë¡¢±Ç²èÇÛ¿®µÇ°ÆÃÈÖ¡Ö¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é Á°ÊÔ¡ÙÇÛ¿®µÇ°ÆÃÈÖ¡Á¥ê¥ª¥Í¥¹¾ë¤Ç¤ÎÂçÈÕ»Á²ñ¡Á¡×¤¬12·î25Æü¤è¤êNetflix Anime¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Ç¥¹¥Ô¥¢¥¹¤È¤ÎÂÐ·è¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÎëÌÚ±û¤Ï¡Ö¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍÅÀº¤Î¶¯¤µ¡¢ÍÅÀº¤È¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿Í§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ò¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ó¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¡¢¸«¤ë¤È¤³¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥¹¥Ô¥¢¥¹¤Ï¤Ê¤¼À»µ³»Î¤«¤é°ìÅ¾¤·¹ñ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¤Ï¼«¿È¤¬Êú¤¨¤ë¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÂçºá¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸åÊÔ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¥µ¡¼¥¬¤Î¼¡¤Ê¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î12·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¥ê¥ª¥Í¥¹¾ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂçÈÕ»Á²ñ¡É¡£¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬±Ç²è¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿³áÍµµ®¤Ë¤è¤ë¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¤¿¤Ã¤×¤ê²òÀâ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÈÂçºá¥«¡¼¥ÉÀ»Àï¥Ð¥È¥ë¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤«¤±¤ÆÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é Á°ÊÔ¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ±åÓÍ¤Î¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é ¸åÊÔ¡Ù¤Ï2023Ç¯8·îÆÈÀêÇÛ¿®¡£