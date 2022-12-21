¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÈÇ¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¡¢12·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¹ñºÝÅª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¥ê¥·¥§¥ë¡¦¥ß¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥È¸þ¤±¤ÎÄ¶¾ï¸½¾Ý¥í¥Þ¥ó¥¹⼩Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤¬¡¢12⽉30⽇¡Ê⾦¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ú2022Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡ÛU-NEXT¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª´ØÏ¢ºîÉÊ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
ÆÃ¸¢¤ÈÌ¥ÏÇ¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤ÇÆó¿Í¤Î¼ã¤¤⼥À¤¬¡¢¼Ò²ñÅª³¬µé¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤¿Í§¾ð¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´ÎÀÀ©³Ø¹»¡ÖÀ»¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë³Ø±à¡×¤òÂ´¶È¤·¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ì¿Í¤Ï¶¯⼒¤Ê¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î²¦Â²¡¢¥ê¥µ¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢Èà⼥¤Î¿ÆÍ§¤ÎÈ¾¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ç²¦Â²¤ò¼é¤ë·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ê¼é¸î¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥º¡£Æó¿Í¤ÏÀ¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÌîÈÚ¤ÊÂ¸ºß¡È¥¹¥È¥ê¥´¥¤¡É¤ÈÀï¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²¦¼¼Æâ¤Î¹³Áè¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Âç¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¡¼Ž¥¥×¥ì¥Ã¥¯¡Ê¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢Ž¥¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥º¡Ù¡Ø¥ì¥¬¥·¡¼¥º¡Ù¡Ë¤È¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¡Ê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥º¡Ù¡Ø¥ì¥¬¥·¡¼¥º¡Ù¡Ë¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ê¥µ¤ò¥À¥Ë¥¨¥é¡¦¥Ë¡¼¥ô¥¹¡Ê¡ØEvery Witch Way¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë¤¬¡¢¥í¡¼¥º¤ò¥·¥·¡¦¥¹¥È¥ê¥ó¥¬¡¼¡Ê¡Ø¥â¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï
ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥º¤ËÅÄÂ¼ËÓ¿´¡¢¥ê¥µ¤ËÇòÀÐÎÃ»Ò¤¬Ê±¤·¡¢¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤¿Í§¾ð¤òÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢<ºÇ¶¯¤Ç¡¢µ¬Î§¤ò¼é¤ê¡¢ÍÑ¿´¿¼¤¤>ÌÏÈÏÅª¤Ê¡È¥À¥ó¥Ô¡¼¥ë¡É¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ±ÎÉ¤Ê²¦Â²¥â¥í¥¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤ÎÌò³ä¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¤ËÁá»ÖÍ¦µª¡¢Î¾¿Æ¤¬ÉÔ»à¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡È¥¹¥È¥ê¥´¥¤¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µö¤µ¤ì¤¶¤ëºá¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ø±à¤ä²¦Â²¤Î´Ö¤ÇÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦Â²¥â¥í¥¤¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ëº´Æ£Í§²ì¡¢½÷²¦¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÆâ¤«²¦Â²¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë²¦Â²¥â¥í¥¤¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ë¤ò»°Âð·òÂÀ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²ÚÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Í½¹ðÊÔ
¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤Ï12⽉30⽇(⾦)¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë