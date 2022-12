動画配信サービス「U-NEXT」が、「2022年 U-NEXT 人気作品ランキング」を発表した。

世界中が熱狂した大ヒット作『トップガン マーヴェリック』が、9月の配信開始からわずか約2か月の集計期間で映画レンタル部門のトップとなった。アニメ部門では社会現象といえるほどのブームとなった「SPY×FAMILY」を筆頭に、「「鬼滅の刃」遊郭編」、「チェンソーマン」など話題作が続々とランクインした。

また、海外ドラマ部門では「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」など人気シリーズの最新作が上位となった。韓流・アジア部門では、2021年11月にレンタル配信を開始し、2022年5月に見放題配信を開始した「女神降臨」がレンタル/見放題の両部門で1位を飾り、圧倒的な人気を見せた。

本ランキングの集計期間は2022年1月1日〜2022年11月30日、映画、海外ドラマ、アニメ、韓流・アジア、タイドラマは総視聴者数となる。(編集部・梅山富美子)

ランキングは以下の通り

■映画 レンタル部門

1『トップガン マーヴェリック』

2『東京リベンジャーズ』

3『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

4『コンフィデンスマンJP 英雄編』

5『マスカレード・ナイト』

6『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』

7『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

8『99.9−刑事専門弁護士− THE MOVIE』

9『ドライブ・マイ・カー インターナショナル版』

10『SING/シング:ネクストステージ』

■アニメ 見放題部門

1「SPY×FAMILY」

2「「鬼滅の刃」遊郭編」

3「チェンソーマン」

4「ワンピース ワノ国編」

5「呪術廻戦」

6「HUNTER×HUNTER」

7「その着せ替え人形(ビスクドール)は恋をする」

8「進撃の巨人 The Final Season」

9「リコリス・リコイル」

10「パリピ孔明」

■アニメ レンタル部門

1『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』

2『竜とそばかすの姫』

3『劇場版 ソードアート・オンライン −プログレッシブ− 星なき夜のアリア』

4『君の名は。』

5『劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』』

6『シン・エヴァンゲリオン劇場版』

7『映画 五等分の花嫁』

8『天気の子』

9『ONE PIECE FILM Z』

10『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』

■海外ドラマ 見放題部門

1「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」

2「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」

3「HALO」

4「ロスト・シンボル」

5「セックス・アンド・ザ・シティ」シーズン1

6「ゴシップガール」シーズン1

7「ピースメイカー」

8「SUPERNATURAL」シーズン1

9「メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実」

10「ゲーム・オブ・スローンズ 第一章:七王国戦記」

■韓流・アジア 見放題部門

1「女神降臨」

2「太陽の末裔 Love Under The Sun」

3「流れ星」

4.「月水金火木土」

5「力の強い女 ト・ボンスン」

6「サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜」

7「コンビニのセッピョル」

8「麗<レイ>〜花萌ゆる8人の皇子たち〜」

9「雲が描いた月明り」

10「ホテルデルーナ」

■韓流・アジア レンタル部門

1「女神降臨」

2「コンビニのセッピョル」

3「赤い袖先」

4「先輩、その口紅塗らないで」

5「夫婦の世界」

6「浪漫ドクターキム・サブ2」

7「悪の花」

8「ホテルデルーナ」

9「ペントハウス」

10「Dear.M」

■タイドラマ 見放題部門

1「「F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS」

2「2gether」

3「KinnPorsche The Series」

4「Lovely Writer The Series」

5「TharnType/ターン×タイプ」

6「NOT ME」

7「TharnType2 -7Years of Love-」

8「Paint with Love」

9「Enchante」

10「WHY R U?」