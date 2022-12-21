¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡õ¥í¥¤¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷Æü¤¬·èÄê¡ª
ÊÆCW¤Î¿Íµ¤DC¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡õ¥í¥¤¥¹¡Ù¤ÎÂÔË¾¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÊüÁ÷Æü¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆTV Line¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡õ¥í¥¤¥¹¡Ù¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤«¡©DC¥É¥é¥Þ¡ØStargirl¡ÙÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬·üÇ°
ÍèÇ¯3·îÊüÁ÷¡ª
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡õ¥í¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡¿¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¡Ê¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Û¡¼¥¯¥ê¥ó¡Ë¤È¥í¥¤¥¹¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥È¥¥¥í¥Ã¥¯¡Ë¤¬¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤ÎÂ©»ÒÆó¿Í¤òÏ¢¤ì¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÅÄ¼ËÄ®¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥ë¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ä¹³Áè¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢CW¤Ë¤Æ2023Ç¯3·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¨¥ë¥µ¥¹¤ÎÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥±¥ó¥ÈÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤Î³µÍ×¤Ï¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¥¢¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¿ô½µ´Ö¸å¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¸ø¼°³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÖÃÏ¸µ¿·Ê¹¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥ô¥£¥ë¡¦¥¬¥¼¥Ã¥È¤Ç°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥±¥ó¥ÈÉ×ºÊ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹¬¤»¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ã¥·¡¼¡Ê¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ï¥¹¥ß¥¯¡Ë¤¬¿·¤·¤¤Îø°¦Áê¼ê¤È¥í¥¤¥¹¤È¤ÎÍ§¾ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¡ÈÈëÌ©¡É¤¬¿Í¤ò¸ÉÎ©¤Ø²¡¤·¤ä¤ë¤«¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¢¤ëÀøÆþÁÜºº¤ÎÇ¤Ì³¤Ç¡¢¥±¥ó¥È°ì²È¤ò±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶²¤ë¤Ù¤Å¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¥¤¥¹¤Î»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¶§°¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ °ìÊý¤Ç¥±¥ó¥È²È¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥Õ¥£¥ó¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤ÎÌÜÉ¸¤òÃµ¤¹¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È¶²¤ë¤Ù¤¥ô¥£¥é¥ó¡É¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡õ¥í¥¤¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢CW¤Ë¤Æ2023Ç¯3·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØTHE FLASH¡Ù¤ä¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤ÎÊüÁ÷¶ÉCW¤¬ÇäµÑ¤Ø¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð58ºÐ¤À¤Ã¤¿