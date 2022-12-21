A24¡õ¥À¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¥¿¥Ã¥°¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡Ù23Ç¯4·î¸ø³«·èÄê¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡A24À½ºî¡¦ÇÛµë¡¢¥À¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡ØThe Whale¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¦¥»¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥·¥ó¥¯¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÄãÍ½»»±Ç²è¡Ø¦Ð¡Ê¥Ñ¥¤¡Ë¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Þ¥¶¡¼¡ª¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ï¡¢·àºî²È¥µ¥à¡¦D¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÉñÂæ·à¤Î±Ç²è²½¡£¥À¡¼¥ì¥ó¤¬½é¤á¤ÆÉñÂæ¤ò¸«¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÄ¹¤é¤¯¹½ÁÛ¤ò²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤¬¡¢10Ç¯Í¾¤ê¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ê¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Î¥½¥Õ¥¡¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤º¡¢°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢½ÅÅÙ¤ÎÈîËþ¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¿´ÉÔÁ´¤ò´µ¤¤¼«¿È¤Î»à´ü¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²á¿©¤Î¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¤é¤¯²¡¤·¹þ¤áÂ³¤±¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¼«¤é¤¬²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡¢ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Ì¼¤È¤Îå«¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤ÎºÇ´ü¤Î5Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÉ½ÉñÂæ¤«¤éÄ¹¤é¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤¬¡¢272¥¥í¤ÎµðÂÎ¤ÎÃË¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥»¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥·¥ó¥¯¡Ê¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Û¥ó¡¦¥Á¥ã¥¦¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¡Ù¡Ø¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥º¡Ù¡Ë¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡Âè79²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç»þ¤è¤ê¼ç±é¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Î±éµ»¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥ª¥¹¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢12·î9ÆüËÌÊÆÁ´6´Û¤Ç¸ÂÄê¸ø³«¡£¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë2022Ç¯¸ø³«ºîÉÊ¤Î1¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¢¤¿¤ê¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¡¢BOX OFFICE¤Ï¹ç·×36Ëü¥É¥ë¡¢1¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÊ¿¶Ñ6Ëü¥É¥ë¤Î¶½¼ý¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯¤Î1¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¢¤¿¤ê¤Î¶½¼ýÊ¿¶Ñ¤ÎºÇ¹âµÏ¿¡¢¤Þ¤¿¥À¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ù°ÊÍèºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤È¤Ê¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï12·î21Æü¤«¤é¤Î³ÈÂç¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯1·î¤ËÄ¶³ÈÂç¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³°¹ñ¿Íµ¼Ô¶¨²ñ¤È¼«¿È¤È¤Î²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¼Âà¤ò»öÁ°É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸«»ö¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¸õÊäÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ì¥¹¥é¡¼¡Ù¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥í¡¼¥¯¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Éü³è¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤¬¥ª¥¹¥«¡¼Áü¤Î±É´§¤È¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼ç±éÇÐÍ¥¤ò¥ª¥¹¥«¡¼¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¾ì¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡£º£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï°ÛÎã¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤À¡£Èà¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÍÆ»Ñ¡¢ÆâÌÌ¤È¤âÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê»Ñ¤ò´°Á´¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»£±Æ¤ÎÁ°¤È¸å¤Ç¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥í¥Î¥Õ¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÏÁ±¿Í¤Ç¤â°¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÊ£»¨¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â³§¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼¡Ê»×¤¤¤ä¤ê¡Ë¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿Í¡¹¤¬¸ß¤¤¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½ÅÍ×¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯4·îÁ´¹ñ¸ø³«¡£