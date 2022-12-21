¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÙÂ³ÊÔ¡¢²á¹ó»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤ÀÇÐÍ¥2¿Í¡¡¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Îº¤Æñ¡×¡ÖÇ¯Îð¤È¤ÎÆ®¤¤¡×ÌÀ¤«¤¹
¡¡±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë±ÇÁü¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢Á´À¤³¦¶½¼ýÎòÂåNo.1¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥¯¤òºÆ¤Ó¥µ¥à¡¦¥ï¡¼¥·¥ó¥È¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢Á°ºî¤Ç¥¸¥§¥¤¥¯¤È»àÆ®¤Î¾åÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥é¥ó¥°¡Ë¤¬¡¢º£²ó¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÉü³è¡É¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¥µ¥à¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤Î2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉü³è¡ª¡¡À¸Á°¡õ¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î»Ñ
¢£¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼1.5¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÎÂ¸ºß
¡¡Â³ÊÔ¤Î´ë²è¤¬ºÇ½é¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¸ø³«¤ÎÍâÇ¯2010Ç¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¸ø³«¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿·îÆü¤Ï12Ç¯¡Ä¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢4ËÜ¤ËµÚ¤ÖÂ³ÊÔ¤òÅÔÅÙºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢2ºîÌÜ¤òºî¤ë»þÅÀ¤ÇÂ³ÊÔ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾×·â¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¡Ø¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»£±ÆÁ°¡¢¥µ¥à¤Ï¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼1.5¡Ù¤Ê¤ëµÓËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤«¤é¡¢º£ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î´Ö¤Î¼º¤ï¤ì¤¿10Ç¯´Ö¤òËä¤á¤ë¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥Ô¡¼¥¹¡£¥µ¥àÛ©¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´°À®¤·¤¿µÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤é¤³¤ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤ì¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊª¸ì¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡È¤â¤Ã¤È¸ì¤ì¤ë¡É¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥¸¥§¥¤¥¯¡ß¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¡¢½ÉÌ¿¤ÎÂÐ·è
¡¡Á°ºî¤Ç¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ç²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤Ê¼Ââ°÷¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¡È¥¢¥Ð¥¿¡¼¡É¤ÎÆùÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ç¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¾ì¤ò¿·¤¿¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ±¤¸³¤Ê¼Ââ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Ï¥¸¥§¥¤¥¯¤Ë¡ÈÂç¤¤Ê¼ºË¾¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¤º¤Ã¤È·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æ±¤¸³¤Ê¼Ââ¤ÎÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Î´üÂÔ¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤ÈÊó½·¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤ÏÆ»¤ò³°¤ì¤¿¤È¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤òÀï»Î¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¡¢Èà¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍÇ½¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ÆÁªÂò¤·¤¿Æ»¤Ë¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Î¿´¾ð¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Á°ºî¤ÎºÇ¸å¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤¿¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Âçº´¤ÎDNA¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«Î§·¿¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ö¥ê¥³¥ó¥Ó¥Ê¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÄ¹9¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¥Ê¥ô¥£¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¢ºÆ¤Ó¥¸¥§¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¥µ¥à¤Ï2¿Í¤ÎÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥¤¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»¦¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î½ªÃåÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬Âçº´¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¤À¤«¤é»¦¤·¤Ë¤¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£Â³ÊÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¥µ¥à¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂç¤¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢Èà¤é¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾å¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ËÄ¹´üÅª¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î13Ç¯´Ö¤Ç»ä¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¤ª¤½¤é¤¯¡¢°ìÀ¸¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2007Ç¯Åö»þ¡¢Ã¯¤¬2020¡Á23Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤êÆÀ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »ä¤¿¤Á¤Ïº£¤Þ¤À¤½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¡Ä¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥µ¥à¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊª¸ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î¿®Íê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥É¥ó¥È¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÌÕÌÜ¤ÎÏ·¿Í¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Þ¥óÌò¤Ç¤âÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é°Ìò¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡ÊÎÙ¤Î¥µ¥à¤âÇú¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤â¼«Ê¬¤ò¥ô¥£¥é¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ý¤ò³«¤¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌò¤Î¡È¿Í´ÖÀ¡É¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¬¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç»î¤ß¤¿¤³¤È¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÌò¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä½½Ê¬¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤²¤Ð¡¢¿Í¡¹¤ÏÈà¤é¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤·»ä¤¬Èà¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢°¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤é¤Ï¤¿¤À¤Î¡È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î°Ìò¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤âµ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥à¤Ë¤â¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢13Ç¯´Ö¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£º£ºî¤Ç¥¸¥§¥¤¥¯¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£¥µ¥à¼«¿È¤â»äÀ¸³è¤Ç·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¶²¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡Ø¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡Ù¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¼«¿È¤âÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÓ¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Ã¤«¤ê´Ø·¸À¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬Ìò¤Ëµ¯¤¤¿»þ¡¢¼«Á³¤Ë»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤´¶¾ð¡¢¤½¤ì¤¬¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¿¿¼Â¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£²á¹ó¤Ê»£±Æ¡ª¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤Îº¤Æñ¡¢Ç¯Îð¤È¤ÎÆ®¤¤
¡¡¿åÃæ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢Ì¤¤À¤«¤Ä¤ÆÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºî¶È¤À¤Ã¤¿¡£¿åÃæ¤È¿åÌÌ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¥«¥®¤ò¤Ë¤®¤ë¤¿¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±Ë¤®¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿å¤«¤é¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤â³Ø¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£»£±Æ¤Ï¡¢2017Ç¯9·î¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢18¥õ·î´Ö¤«¤±¤Æ¡¢4ËÜ¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²èÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¡ª¡Ë¡£
¡¡¥µ¥à¤Ï¡¢¡ÖÎ¦¾å¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ÀÁÇ¤Î¤Ê¤¤¿åÃæ¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±é¼Ô¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¿åÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤È7Ê¬20ÉÃ¤âÂ©¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÃæ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Î²á¹ó¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥à¤Ï¡Ö¿å¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÅ®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ÂÁ´¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÜÇ½¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¶²ÉÝ¤Î´¶³Ð¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿åÃæ¤Ç¤Îºî¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥à¤ÈÆ±°Õ¸«¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¤ÏÁ°ºî¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶á¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Î¥Ê¥ô¥£¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë22¡Á26ºÐ¤Î¿ÈÂÎ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿å¾å¤À¤í¤¦¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ·¤¤¤Ü¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤ÆÆ°¤±¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡ÉÒ¤Ë¡¢Í¥²í¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÇ¤Ì³¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£²ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê¿ÀÏÃ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Áºî¤ë°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Î¶Ë¸Â¤ÎÄ©Àï¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë°µÅÝÅª±ÇÁüÈþ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÔ½¸Éô¡Ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£