¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹2022¡Ù¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª¡¡¥Þ¥Ä¥³¤ÈÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡ª
¡¡12·î30Æü23»þ10Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹2022¡¡¶ØÃÇ¤ÎÉü³è¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂç½¸¹çSP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¡È´°Á´¥¢¥¦¥È¡É¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÏ¢È¯¡©¡¡¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹2022¡¡¶ØÃÇ¤ÎÉü³è¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂç½¸¹çSP¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¤È¥°¥Ã¥É¤Ï»æ°ì½Å¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¾·¤¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£3·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¡¢9Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÉü³è¡£ÌðÉô¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È·³ÃÄÂâÄ¹¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥¦¥È·³ÃÄ¤ÎÌÌ¡¹¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¥¢¥¦¥È·³ÃÄ¤¬¥²¥¹¥È¤ò°Ï¤à·Á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÍ×¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¡Ê¥¢¥¦¥È·³ÃÄ¡Ë¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤é¡¢Á´°÷ÇÓ½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌðÉô¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¢»³Î¤¤Ç¾å¾Â¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌðÉô¤Î¾Ò²ð¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾å¾Â¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤È¤Ï¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¾å¾Â¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö13Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Î¶¦±é¡ª¡¡¤½¤Î¤È¤»³¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾å¾Â¤Ï»³Î¤¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ø¡¼¡ª¡¡Á´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÌðÉô¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤â½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¾å¾Â¤À¤¬¡¢»³Î¤¤È¤Î¶¦±é¤ò¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤Êü¤Ä¾å¾ÂÀá¤Ë¡¢¡Ö¡È´Ö¡É¤¬´°àú¡Ä¡×¤È¡¢ÌðÉô¤ÏÁáÂ®´¶Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢»ä¡¢¾åÀîÎ´Ìé¤µ¤ó¤È¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Þ¥Ä¥³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤¬ÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿¿·õ¤ËÏÃ¤¹¤â¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÏÃ¤¬ÁÔÂç¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¸À¤¤²á¤®¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤ò¤·¤Æ¤¤¿¾å¾Â¤ËÌðÉô¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¢»³Î¤¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¼ÁÌä¤¬¡£¤¹¤ë¤È¾å¾Â¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¤ËÍè¤¿¥²¥¹¥È¤Î¥¢¥¦¥È¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¶¦±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥Ã¥¿¤È»Â¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾å¾Â¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¤ÎÁ°¤Ç¤Ï²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÊý¸þ¤Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÑ²½¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ç¡Ö¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î°Õ³°¤ÊÇº¤ß¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬27Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢´ØÀ¾¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø²÷·æ¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤ËÊüÁ÷25¼þÇ¯¤Ç½ªÎ»¡£¤³¤³2Ç¯¤Ç¡¢´ØÀ¾¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¾å¾Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¤ËÀö¤¤¤¶¤é¤¤¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¤â¤¦²¿¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»»þ¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤É¤³¤í¤«¡È´°Á´¥¢¥¦¥È¡É¤Ê¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£»¶¡¹¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÁ´Á³¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾å¾Â¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤È¤·¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤ÌÄË²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢³«Àß¤¹¤ë¤äÈÝ¤äÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍýÆ°²è¤ä¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç100ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¤ÎÆ°²è¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«»Ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¾å¾Â¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾å¾Â¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å¾Â¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ¯³Ð¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÄ¹Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¾å¾Â¤È¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎMCÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥Ä¥³¤¬¡¢º£¤ÈÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡¾å¾Â¤Èµ×¡¹¤Ë¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÅö»þ¤è¤ê¤à¤·¤í¼ã¡¹¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤¬¡ÖÅìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹2022¡¡¶ØÃÇ¤ÎÉü³è¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂç½¸¹çSP¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î30Æü23»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡£