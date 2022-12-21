¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×Ä«ÍÛ¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©Ä«¥É¥é½Ð±é4²óÌÜ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡ª
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¢NHKÁí¹ç¡¦¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè12½µ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦¿¹½ÅÄ«ÍÛ¤ò±é¤¸¤ëËôÌî¶Ç¿Î¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î107ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´äÁÒÉñ¤¬Âç¶õ¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÄ®¤Ç¤¢¤ëÅìÂçºå¤ä¼«Á³Ë¤«¤Ê¸ÞÅçÎóÅç¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤ò°é¤ß¡¢¶õ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉñ¤òÊ¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè12½µ¤Ç¡¢ÀçÂæ¤Î¹Ò¶õ³Ø¹»¤ÎºÇ½ª·±Îý²ÝÄø¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Éñ¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¡£¸«»ö¡¢ÇîÂ¿¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎºÎÍÑÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æþ¼Ò»þ´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¡¦¸ÞÅçÎóÅç¤òµ×¡¹¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿®¸ã¡ÊÎëÌÚ¹À²ð¡Ë¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìò¾ì¤¬»Ï¤á¤¿¸ÞÅç¤Ø¤ÎÎ±³ØÂÎ¸³¤Î»î¤ß¤Ç¾Í»Ò¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤Î²È¤Ë¿¹½Å¿Æ»Ò¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÉñ¤¬ÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÄ«ÍÛ¤¯¤ó¡£ÅÔ²ñ¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¸ÞÅçÎóÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÄ«ÍÛ¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÒÌò¤ÎËôÌî¶Ç¿Î¡£2013Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î9ºÐ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤ÎÆ»¡Ù¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Î¥ª¥ë¥¬¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHKºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÂç¹¾¸ÍÍÅ²øÊª¸ì¡×¡ÖÏ»¾ö´Ö¤Î¥Ô¥¢¥Î¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï´îÈþ»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦Éð»Ö¡¢¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ç¤Ï¼ãºêÍÎ»Ò¡Ê°¤Éô½ã»Ò¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦¿ÊÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ç¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤Î°ì¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ä«ÍÛ¤¯¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ëÉñ¤À¤¬¡¢µ¤Æñ¤·¤¤Èà¤Î¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³«¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËôÌî¤Î±éµ»¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë