12月30日17時30分から生放送される『第64回 輝く!日本レコード大賞』(TBS系)に、「特別賞」を受賞したAdo、男闘呼組、DA PUMP、ゆずが出演することが発表された。

Adoは、優秀作品賞とダブル受賞。「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」「逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」「風のゆくえ(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」の3曲を、『日本レコード大賞』で初公開のスペシャルMVによるメドレーで披露する。音源もこの日のためにAdoが歌い直したAdoバンド演奏による特別バージョンを届ける。さらにAdo本人による生電話での出演も決まった。

そして、今年29年ぶりに再始動し、2023年8月末までの期間限定で活動中の男闘呼組は、1988年の『第30回 輝く!日本レコード大賞』で最優秀新人賞、1989年の『第31回 輝く!日本レコード大賞』で金賞を受賞して以来、今回は「特別賞」を受賞。歌唱曲は、『第30回 輝く!日本レコード大賞』で最優秀新人賞受賞の際に歌唱した「DAYBREAK」、『第31回 輝く!日本レコード大賞』の金賞受賞曲「TIME ZONE」という、『日本レコード大賞』に縁のある2曲と「パズル」のスペシャル3曲メドレーを披露する。

さらに、これまでに9回優秀作品賞や特別賞を受賞しているDA PUMPと、2013年に最優秀アルバム賞、2014年に優秀作品賞、2017年に特別賞を受賞したゆずは、共にデビュー25周年を迎え今年「特別賞」を受賞。DA PUMPは「Feelin’ Good 〜It’s PARADISE〜」「if…」「U.S.A.」「DA FUNK」のスペシャル4曲メドレー、ゆずは、「栄光の架橋」「虹」「君を想う」のスペシャル3曲メドレーを披露する。

『第64回 輝く!日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。