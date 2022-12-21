30ºÐÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤²ñ¼Ò¥é¥ó¥¥ó¥°Ž¢Åìµþ¥È¥Ã¥×500Ž£
30ºÐ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò¿ä·×¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿¡§Íºä ¡¿PIXTA¡Ë
Êª²Á¾å¾º¤ä¸÷Ç®Èñ¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÀ¸³è¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Êª²Á¾å¾º¤Û¤ÉÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢3290¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë³Æ¼Ò¤Î30ºÐ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò¿ä·×¡£Á´¹ñ¥È¥Ã¥×500¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¥È¥Ã¥×500¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
Ã±ÂÎ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤¬10¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¡¢°ìÉô¶È¼ï¤Ê¤É¤Ï½¸·×ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Î¸ø³«¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ä´ºº¡¦¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ3Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤ò´ð¤Ë»î»»¤·¤¿¡£
¶È¼ïÊ¬Îà¤´¤È¤ËÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò³Æ´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÈÇ¯Îð¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍýÏÀÅª¤Ë³ä¤ê½Ð¤·¤¿¿ä·×ÃÍ¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÄê¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÇÏ¢·ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇ¯¼ý¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤¬¡¢´ð¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Ã±ÂÎ²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±ÂÎ¤ÎÇ¯¼ý¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½ã¿è»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ÏËÜ¼Ò¤ÎÃæ¿õµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¼Ò°÷¤Î¤ß¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯¼ý¤¬À½Â¤¸½¾ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤è¤ê¾å¿¶¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿½ã¿è»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Ê»¤»¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥È¥Ã¥×¤ÏM&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î2542Ëü±ß
Á´¹ñ¥È¥Ã¥×500¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¿ä·×2184Ëü±ß¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ûÂ¸¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¹âÁØ²½¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î1509Ëü±ß¡£3°Ì¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ´ØÏ¢¤ÎM¡õA°Æ·ï¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î1278Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×10¤Ë¤ÏÁí¹ç¾¦¼Ò¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4°Ì»°°æÊª»º¡Ê1242Ëü±ß¡Ë¡¢5°Ì»°É©¾¦»ö¡Ê1235Ëü±ß¡Ë¡¢6°Ì´Ý¹È¡Ê1174Ëü±ß¡Ë¡¢8°Ì½»Í§¾¦»ö¡Ê1109Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
30ºÐ¤Ï´ë¶È¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ä¶¹âµë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç30ºÐ¿ä·×Ç¯¼ý¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï15¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë