ÇµÌÚºä46¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¡¢½©¸µ¿¿²Æ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¢ª½©¸µ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÂ¨¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µÆüÍË18»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±´ü¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤Ë¡È¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢½©¸µ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¡Ø½©¸µ¿¿²Æ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë1¿Í¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÃµ¤¹¥é¥¸¥ª ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µÆüÍË19»þ¡Ë¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦½©¸µ¿¿²Æ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¤è¤êÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¡¡18»þ¡Á18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÅû°æ¤¢¤ä¤á¤«¤é¡Ö¿¿²Æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤è¡£¿¿²Æ¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â»ä¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¿¿²Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¿ÍÍÍ¤Ë¸À¤ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÈÆâ¤À¤±¤Ç¾Ð¤Ã¤¿ÏÃ¤È¤«¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Åû°æ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£ã·Æ£¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¯¥ì¡¼¥à¥¯¥ì¡¼¥à¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢19»þ¤«¤é¡ÈÂ´¥¢¥ë¥é¥¸¥ª¡É¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç½Ð±é¤·¤¿½©¸µ¤Ï¡¢¤³¤Îã·Æ£¤Î¡È¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤òÊ¸²½ÊüÁ÷Æâ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ã·Æ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢ÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈëÌ©¼çµÁ¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢²¿¤òÉáÃÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÈôÄ»¤È»ä¤Î¥³¥·¥ç¥³¥·¥çÏÃ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö1¸ÄÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯ã·Æ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·»Ï¤á¤¿¡£¡¡¸½¾ì¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·ÐÍ³¤Çã·Æ£¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Í¤Å¤Æ¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤Í¡¢¤·¤«¤â»ä´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯½©¸µ¤Èã·Æ£¤È¤Î¡È¥³¥·¥ç¥³¥·¥çÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£