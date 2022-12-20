¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤é¤¬¼õ¾Þ¡ª¡¡¡ØELLE CINEMA AWARDS 2022¡Ù¼õ¾Þ¼Ô·èÄê
¡¡»¨»ï¡ÖELLE¡×¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖELLE CINEMA AWARDS 2022¡×¤¬12·î20ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤¿½÷ÀÇÐÍ¥¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ë ¤Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¤ò¹À¥¤¹¤º¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¤ò·¦ÅÄÀµ¹§¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¦ÅÄÀµ¹§¤é¡ØELLE CINEMA AWARDS 2022¡Ù¼õ¾Þ¼Ô
¡¡2015Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖELLE¡×¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²èºîÉÊ¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁªÄê¤¹¤ë±Ç²è¾Þ¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ë ¤Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹À¥¤¹¤º¤Ï¡¢¼õ¾Þºî¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤Ç¡¢²áµî¤Î½ý¤òÇØÉé¤¤À¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤òÇ®±é¡£ËÜ¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·¦ÅÄÀµ¹§¤Ï¡¢¼õ¾Þºî¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤Ç¡ÖÊÌ¿Í¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¡È¤¢¤ëÃË¡É¡×¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤ÊÌòÊÁ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖÂè79²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥ª¥ê¥¾¥ó¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç½ÐÉÊ¡¢¡ÖÂè27²ó³ø»³±Ç²èº×¡×¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¼Çµï¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿´ÆÆÄ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¾Þ¡×¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÁáÀîÀé³¨¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÁáÀî¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¹çºî±Ç²è¡ØPLAN 75¡Ù¤ÏÂè75²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¿·¿Í´ÆÆÄ¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¥«¥á¥é¥É¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤ËÂè95²óÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î1·î¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤¬¤¢¤ê¡¢·à¾ì¸ø³«¤¬¤¢¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦ÅÜÅó¤Î°ìÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤ÇÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤ËÂ£¤ë¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¤ò¡¢21ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¼õ¾Þ¡£¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÁáÀî¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡ØPLAN 75¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢·¦ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤ä¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¡Ù¡ØÉ´²Ö¡Ù¡ØÀþ¤Ï¡¢ËÍ¤òÉÁ¤¯¡Ù¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç8ËÜ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÂ¿¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤Ç¤¡¢±Ç²è¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¹À¥¤¹¤º¤¬¡Ö¥¢¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡Ö¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¡×¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤Ï¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥¹¡¼¥Ä¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢ÁáÀî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥×¥é¥À¡×¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¦¹À¥¤¹¤º
¡¡ºîÉÊ¤ò¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢»£±Æ¥Á¡¼¥à¤¬´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°ú¤½Ð¤·¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸«¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Ë¿¨¤ì¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÁ´°÷¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¿´¶¯¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡¢¼«Ê¬È¯¿®¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤ê¤â¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ï25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¦·¦ÅÄÀµ¹§
¡¡¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤È·î9¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤·¤ª¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËºÇ½é¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢±Ç²è¤Ë¤Ï±Ç²è¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Çµï¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤Ê¤È¡£±Ç²è¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦»É·ã¤âÂç¤¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î¿¼¤ß¤äÌÌÇò¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¦ÁáÀîÀé³¨
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÅÜÅó¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹1·î¤Ë¤Ï¤Þ¤À»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤ò¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ø³«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ12·î¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÇÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç°ìÈÖ½é¤á¤Ë¤³¤Î¡ØPLAN 75¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É÷¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤ä¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤±Ç²è¡¢´Ñ¤¿¤¤±Ç²è¤òÃÏÆ»¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¡º£¸å³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹Ê¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ØPLAN 75¡Ù¤Ç½Ð±éºî¤ò¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÃ»¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ë¾å´ÆÆÄ¤È¡Ø°¦¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤ÇÆó²óÌÜ¤Î¸½¾ì¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À21ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤â¾å¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹â¹»À¸¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¿¼¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æµ®½Å¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÂ¿¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤Ç¤¡¢±Ç²è¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£