





スマートフォンアクセサリーメーカーのAnkerが、「楽天大感謝祭」において人気製品を最大30%オフで販売するセールを開催しています。

人気製品が最大30%オフ

「楽天大感謝祭」の対象となっているのは、急速充電器や大容量モバイルバッテリーなど70以上の製品です。



セール会場においてクーポンを取得することで、最大30%オフで購入することが可能です。



おもなセール対象製品と販売価格は次の通りです。



スマートフォンアクセサリ・ポータブル電源





カテゴリ製品名セール価格モバイルバッテリーAnker 335 Power Bank（PowerCore 20000）5,992円（20%オフ）急速充電器Anker Nano II 30W2,967円（15%オフ）ワイヤレス充電器Anker 637 Magnetic Charging Station 8-in-18,492円（15%オフ）ポータブル電源Anker 757 Portable Power Station（PowerHouse 1229Wh）129,900円（23%オフ）ソーラーチャージャーAnker PowerPort Solar Lite5,849円（10%オフ）

家電製品・オーディオ





カテゴリ製品名セール価格モバイルプロジェクターNebula Capsule II54,990円（21%オフ）完全ワイヤレスイヤホンSoundcore Life A2 NC8,492円（15%オフ）完全ワイヤレスイヤホンSoundcore Liberty Air 2 Pro10,980円（15%オフ）BluetoothスピーカーAnker SoundCore 24,952円（20%オフ）オーディオグラスSoundcore Frames Cafe17,990円（10%オフ）ロボット掃除機Eufy RoboVac G30 Hybrid29,990円（25%オフ）体重体組成計Eufy Smart Scale P2 C13,192円（20%オフ）



その他にも、ワイヤレス充電器やセキュリティカメラ、ハンディ掃除機などもセールの対象となっています。



なお、Ankerは他にも公式サイトとアプリ限定で人気製品が最大50%オフになるセールを12月21日まで開催しています。





Source:Ankerダイレクト楽天市場店

(te7373)