YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIが結成したスーパーバンド、THE LAST ROCKSTARSが『第73回NHK紅白歌合戦』(NHK総合ほか/12月31日19時20分)に特別企画で出場することが発表された。

【写真】YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI 新バンド「THE LAST ROCKSTARS」を結成 世界進出を宣言

THE LAST ROCKSTARSは今年11月11日に「世界に旋風を巻き起こす」という志を胸に結成された。

X JAPANのリーダーであり、天皇陛下即位十年の記念式典の奉祝曲やゴールデングローブ賞の公式テーマソングを手がけるなど、米誌で日本の歴史上もっとも影響力のある作曲家の1人として評されているYOSHIKI。 L’Arc〜en〜Cielとしてアジア人初となるマディソン・スクエア・ガーデンでの単独ライヴ、ソロアーティストとしても海外ツアーを成功させているHYDE。LUNA SEA、X JAPANのメンバーとして活動する他、英国のサイケデリックトランス・バンド JUNO REACTORの一員として、世界各国で公演を行うなど多岐に活躍しているSUGIZO。超絶技巧のスラップ奏法で世界を熱狂させ、9度のワールドツアーを実現、ハリウッド映画への出演や国連UNHCR親善大使としてもワールドワイドに活動するサムライギタリストMIYAVI。

日本のロック界を代表するアーティスト4人によって結成されたTHE LAST ROCKSTARSは来年、国内そしてアメリカでのライヴを発表。世界の音楽業界に今後どのような旋風を巻き起こすのか? 紅白歌合戦でテレビ初パフォーマンスとなるTHE LAST ROCKSTARS。彼らが一体どんなパフォーマンスをみせてくれるのか、期待が高まる。

『第73回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。

※メンバーコメント全文は以下の通り

<THE LAST ROCKSTARS コメント全文>

◆YOSHIKI

THE LAST ROCKSTARS 結成後、初めてのパフォーマンスを紅白で披露させていただくことになり、とても光栄です。X JAPAN やソロでの出演含めて過去 11回出演してますが、12回目は THE LAST ROCKSTARS での‟初出場”になります。

これまで、出演者の皆さん全員の合唱でピアノ伴奏をしたり、ステージでゴジラを倒したり(笑)、KISSをはじめ素晴らしいアーティストの方々との共演など、紅白での思い出は数えきれないほどあり、感謝しています。

紅白に新しい歴史を刻むつもりで、気合いを入れて挑みます。楽しみにしていてください。

◆HYDE

初めてのステージが紅白とは! 僕もテレビで観たい!

◆SUGIZO

4人での初ステージ。久々の紅白。全霊で臨みます。

◆MIYAVIこの四人でバンドとして立つはじめてのステージ。ここから新しい世界に向けてまた旅がはじまります。このドキドキとワクワクを皆さんと一緒に共有できれば幸いです。Bang,bang,bang!!!!!!!