きょう放送『CDTV クリスマス4時間スペシャル』タイムテーブル発表
きょう19日の19時より放送される『CDTVライブ！ライブ！ クリスマス4時間スペシャル』（TBS系）のタイムテーブルが発表された。
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タイムテーブルは以下の通り。
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
【19時台】
■オープニング
・King ＆ Prince「君とメリークリスマス〜Lovin’ you」
・なにわ男子「MerryChristmas」
・Snow Man「JUICY」
・SEKAI NO OWARI「Habit」
・乃木坂46「ここにはないもの」
・Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
■出張ライブ！ライブ！
・Tani Yuuki「もう一度」
・優里「ドライフラワー」
・Little Glee Monster「クリスマスの名曲スペシャルカバー」
【20時】
・SixTONES「Boom-Pow-Wow! 〜CDTV Special ver.〜」
・Snow Man「オレンジkiss」
・SEKAI NO OWARI「silent」
・DA PUMP「Feelin’ Good 〜It’s PARADISE〜」「U.S.A.」
・なにわ男子「The Answer」
・Hey! Say! JUMP「Fate or Destiny」
・星野源「喜劇」「異世界混合大舞踏会」
・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
■出張ライブ！ライブ！
・AKB48「元カレです」
・水曜日のカンパネラ「エジソン - From THE FIRST TAKE」
・優里「クリスマスイブ」
【21時台】
・ウタ from ウタワールド「新時代」「私は最強」「風のゆくえ」
・Official髭男dism「ミックスナッツ」「Subtitle」
・Kis-My-Ft2「想花」
・King ＆ Prince「ツキヨミ」
・back number「ヒロイン」「怪盗」「アイラブユー」
・福山雅治「家族になろうよ」「妖」
■名曲ライブ！ライブ！
・宮本浩次「飾りじゃないのよ 涙は」
【22時台】
・INI「SPECTRA」
・Uru「それを愛と呼ぶなら」「そばにいるよ」
・＆TEAM「Scent of you」
・JO1「SuperCali」
・8LOOM「君の花になる」