荒木飛呂彦による新連載『The JOJOLands』（ザ・ジョジョランズ）の開始時期が、12月19日発売の「ウルトラジャンプ」1月特大号（集英社）にて発表。さらに『JOJO magazine』第2号、初のクイズ本、スピンオフ作品など、『ジョジョの奇妙な冒険』関連の書籍4点が同日に発売される。

【写真】表紙もJOJOな「ウルトラジャンプ」1月特大号書影画像

「ウルトラジャンプ」1月特大号誌上で、荒木飛呂彦の新連載『The JOJOLands』が、同誌3月号（2023年2月17日発売）から開始されることが発表。同作は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ第9部にあたる。

「ウルトラジャンプ」1月特大号の表紙は、連載中のスピンオフ漫画『ジョジョの奇妙な冒険 クレイジー・Dの悪霊的失恋』（原作：上遠野浩平／漫画：カラスマタスク／Original Concept：荒木飛呂彦）が飾り、特別付録に『JOJO magazine 2022 WINTER』 のカバーイラストを使用したマルチケースが付く。

また、『ジョジョの奇妙な冒険』が2022年に誕生35周年を迎えることを記念し、『JOJO magazine 2022 SPRING』に続き、その2号目『JOJO magazine 2022 WINTER』が12月19日に発売。今号のカバーも荒木の描き下ろしイラストで、徐倫をはじめ、歴代主人公が一堂に会したビジュアルとなる。荒木の創作に深く迫る書き下ろし企画「続・荒木飛呂彦の漫画術」、高橋一生×飯豊まりえ対談などのNHKドラマ『岸辺露伴は動かない』特集、原画展金沢会場の記録などの濃密な内容に加え、ステッカー2種もついた、『ジョジョ』を愛するすべての人に贈る1冊だ。

さらに、12月19日には関連書籍3点も発売。初のクイズ本『JOJO’s Bizarre Quizzes 500 ジョジョの奇妙な問題集』、短編小説集第3弾『岸辺露伴は倒れない』（北國ばらっど・著／Original Concept：荒木飛呂彦）、「ウルトラジャンプ」連載中のスピンオフ漫画『ジョジョの奇妙な冒険 クレイジー・Dの悪霊的失恋』2巻（原作：上遠野浩平／漫画：カラスマタスク／Original Concept：荒木飛呂彦）が刊行される。

荒木飛呂彦の新連載『The JOJOLands』の開始時期が発表された「ウルトラジャンプ」1月特大号は、本日12月19日発売。