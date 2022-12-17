±ò±ºµÄ°÷¡ÈÈë½ñ¤È¶¦ËÅ¡ÉÈÝÄê¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¼¨¤¹¡¡¡ÈÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²á¾¯µºÜ¡É
¼«Ì±ÅÞ¤Î±ò±º·òÂÀÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬´ØÏ¢¤¹¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¡¢±ò±ºµÄ°÷¤¬Ç¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡¢Èë½ñ¤È¤Î¶¦ËÅ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È±ò±ºµÄ°÷¤Î´ØÏ¢¤¹¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼ýÆþ¤ò¾¯¤Ê¤¯µºÜ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢±ò±ºµÄ°÷¤¬ÆÃÁÜÉô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤«¤é²á¾¯µºÜ¤Î»öÁ°Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢±ò±ºµÄ°÷¤¬Ç¤°Õ¤ÎÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡¢²á¾¯µºÜ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤È¤Î¶¦ËÅ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ò±ºµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·º»ö½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£