¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÍ¥¾¡Æ¨¤¹¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯²Ì¤¿¤·¤¿¡ÈÂè2°Ì¡É¥³¥ó¥Ó
¡¡Ì¡ºÍ»ÕÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Æ±Âç²ñ¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¡ØM¡¾1¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤¦¤ÁÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤Ë»ß¤Þ¤ë¤â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆî¥¥ã¥ó¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤â¼Â¤Ï2°Ì¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯²Ì¤¿¤·¤¿¡ØM-1¡Ù2°Ì¥³¥ó¥Ó¤¿¤Á
¢£Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ä¥Í¥¿ËÁÆ¬¡¢MC¤ËÍí¤ß½àÍ¥¾¡
¡¡º£¤äMC¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë»³¤Á¤ã¤ó¤³¤È»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¡¢½÷Í¥¶È¤ä¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Ê2015Ç¯°úÂàºÑ¤ß¡Ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤³¤È»³ºêÀÅÂå¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡£ÀèÆü¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤¬»³¤Á¤ã¤óMC¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2003Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿Èà¤é¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¡¢2004Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Î½àÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬1ËÜ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡ØM¡¾1¡Ù¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë°æ¾åÏÂ¹á¤ËÍí¤à¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÅêÆþ¤·¤¿2ËÜÌÜ¤Ï°õ¾ÝÅª¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤È¯¸À¤ÈÈá¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Èà½÷¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë»³¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëµ»¹ª¤À¡£
¢£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡ÄÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¤Î²÷¿Ê·â
¡¡ÀèÆü¡¢2022Ç¯¤ÎÇ¯´Ö½Ð±éËÜ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥¨¥à¥Ç¡¼¥¿Ä´¤Ù¡Ë¤ÇÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½ÕÆü½Ó¾´¤È¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤»¤º¤È¤â4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¼ãÎÓÀµ¶³¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤â¡¢¡ØM¡¾1¡Ù½àÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2008Ç¯Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤òÄÌ²á¤·¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â°õ¾ÝÅª¡£¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë½ÕÆü¤È¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤ËÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¼ãÎÓ¤ÎÌ¡ºÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£2¿Í¤¬ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¨¤Ø¤Ø¤Ø¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢²¿Ç¯·Ð¤È¤¦¤È¿Í¤ò¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¡ÈÉü³è¸å¡É¤Î¡ØM¡¾1¡Ù¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¥³¥ó¥Ó¤¬Â³½Ð
¢£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Äµ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¡ºÍ¤Ç¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¿
¡¡2019Ç¯¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤«¤é¤Î1É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡£Ä¾¸å¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÇä¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼13ËÜ¡¢2023Ç¯2·î2Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤ÉÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖUFJ¤ÈUSJ¡×¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¥Í¥¿¤È¡Ö¥È¥È¥í1²ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«ËýÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¼ÂºÝ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¡ÖËÍ¤â¥È¥È¥í¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍí¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤òÄê´üÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØM¡¾1¡Ù¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤¬¤¤¤«¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ä°ÂÄê¤·¤¿¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤ÈÈ«Ãæ¤Ç¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ä¤«¤ß¤È¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼»Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å·Á³¡¦È«ÃæÍª¤È¡¢¤½¤ì¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤ë°ËÆ£½Ó²ð¡£¥Í¥¿¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë2¿Í¤Î´¬¤¹þ¤ßÎÏ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÂÄê´¶¤¢¤ë¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÌö¤âÉÑÈË¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡£¼«¿È½é¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÈà¤é¤¬Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¤³¤¬¡Ä¡ØM¡¾1¡Ù¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Ô¥ó·Ý¿Í¡ß2
¡¡¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤È¤³¤¬¤±¤ó¡¢2¿Í¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¬2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¤³¤¬¡£¡ØR¡¾1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤Îµ¬Ìó¤¬²þÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØM¡¾1¡Ù¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¡¤½¤Î»þ¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¤È»×¤ï¤»¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²Î¤ò²Î¤¦¤³¤¬¤±¤ó¤Ë¡¢¾®ÅÄ¤¬ÂçÀ¼¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾®ÅÄ¤È¡¢±Ç²è¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ±Ç²è»Å»ö¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤¬¤±¤ó¡£¡ØM¡¾1¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë