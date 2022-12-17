¿ÉË·¼£Ïº»á¡¡À¯³¦¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½ÀÈÝÄê¡ÄÂçºå¤Ø¤Îà²¸ÊÖ¤·á¤â¡Ö²¿¤¬Èá¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»ö¤»¤Ê¤¤¤«¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¤Ç¸µÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¤ÎËüÇî¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±Æü¸á¸å£´»þ¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ¤Þ¤Ç£¹£°£°Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÅ°Äì²òË¶¡££±£¹£·£°Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤ÎÇ®¶¸¤òÃÎ¤ê¡ÖËüÇî¤Ç£¶»þ´Ö¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¡£ËüÇî¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿ÉË·»á¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£ËüÇî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÆþ»¥¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÉË·»á¤¬¡ÖÍ½»»¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤ó¤Ç¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÊª²Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·úÃÛÂå¶â¤¬£±¡¦£µÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ç¥Ü¤¤ËüÇî¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËüÇî¤ò¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¼ñ»Ý¤È°ã¤¦¤ó¤ÇÀ¸½¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Åý°ìÃÏÊýÁª¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÃÎ»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤Ö¤Ã¤³¤ß¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¿ÉË·¤µ¤ó¤âÎ¹¿Í¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Âçºå¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¡¢¿ÉË·»á¤ÏµÈÂ¼»á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÎ¹¤ò¤·¤¿¤¯¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥è¥Ã¥È¤ÇÂÀÊ¿ÍÎÃ±ÆÈÌµ´ó¹Á¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿º£¡¢¼¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦½ÄÃÇ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿¤¬Èá¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»ö¤»¤Ê¤¤¤«¤ó¤Í¤ó¡£ËÜÅö¤ËÀ¯¼£²È¤Ï°Î¤¤¡£Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë»¶¡¹°¸ý¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤Í¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£Å·Ì¿¡©¡¡Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¯³¦¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£