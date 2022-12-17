ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¡È¼ê¤Ë¿¦¡Éµá¤á¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÅ¾¿È¡£Ì´¤òÄü¤á¤º¤ËÆóÅáÎ®¤Î·è°Õ
¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤ºòº£¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î°úÂà¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡É¤¬¡¢¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Û¿§¤ÎÅ¾¿È¤ò¿ë¤²¤ÆÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤ÇSE¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¤È¤·¤ÆÆü¡¹¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Ä«ÆüÆà⻘¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦Èª°ã¤¤¤Î¶È³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«ÆüÆà¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¡×¤Î²áÄø¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï
¡¡3ºÐ¤«¤é¹â¹»2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¿å±Ë¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Åö»þ¤ÏËèÆü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É±Ë¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤Û¤ÉÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ«ÆüÆà¤µ¤ó¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÅìµþ¤Ø¾åµþ¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï4Ç¯´Ö¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡È¼«Ê¬Ãµ¤·¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Âç³Ø2Ç¯»þ¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤ò´Ñ¾Þ¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÊì¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤â±é·à¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÂç³Ø¤Ç¤Ï¿å±Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±é·àÉô¤ËÆþ¤ê¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡½¢¿¦¤Ï¤»¤º¤Ë·ÝÇ½¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÊÂ¹Ô
¡¡·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢CM¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥â¥Ö¡Ê°ìÈÌ¿Í¡Ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¢¿¦³èÆ°¤Î»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀèÀ¸¤«¤é¡Ö½¢¿¦¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÄê¤ò3¼Ò¼è¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢½¢³è¤â·Ð¸³¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï½¢¿¦¤»¤º¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Î»Å»ö¡×¤À¤ÈÄ«ÆüÆà¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢CM¤Ê¤É¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¾ÈÌÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÇÐÍ¥¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂåÌò¤òÃ´¤¦»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ä±é·àŽ¥¼Çµï¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤è¤ê¤â¥®¥ã¥é¤â1.5¡Á2ÇÜ¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤±¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ý¡¹°ìËÜ¤Ö¤ó¼«Ê¬¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡ÖÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æµ±¤¯¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ø
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½6Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç°ìÅÙ¤Ï·ÝÇ½¤«¤éÎ¥¤ì¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤ËÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ØÄ©Àï¤·¡¢À²¤ì¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ö²Î¤¦¤³¤È¤äÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉñÂæ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë½¸µÒ¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØTHE THIRD PARTY¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï²ò»¶¡Ë¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ç³èÆ°¤·¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç½µ¤Ë2¡Á3²ó¤¯¤é¤¤½ÂÃ«¤ä·ÃÈæ¼÷¡¢ÃÓÂÞ¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡Ìò¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤äÌ¥¤»Êý¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹Ä«ÆüÆà¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤âÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÄÏ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¿ä¤·¡É¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ëè²ó¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Ç®¿´¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÈó¾ï¤ËÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×