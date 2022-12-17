¥Ú¥ë¡¼µÄ²ñ¡¢ÁíÁªµóÁ°ÅÝ¤·ÈÝ·è ¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ç°ÍÁ³ÂçÀªÂ»ß¤á
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ú¥É¥í¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥¸¥ç¡ÊPedro Castillo¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤È¹´Â«¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤ÎµÄ²ñ¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÁíÁªµó¤ò23Ç¯12·î¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëË¡°Æ¤òÈÝ·è¤·¤¿¡£¥Ç¥â¤Î±Æ¶Á¤Ç¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¡ÊMachu Picchu¡Ë¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥âÂâ¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¥¸¥ç»á¤Î²òÊü¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¦¥Ü¥ë¥¢¥ë¥Æ¡ÊDina Boluarte¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¼Ç¤¡¢ÁíÁªµó¤Î¼Â»Ü¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤ÎÏ¼¤Î¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÂ¼¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¹¥³¡ÊCusco¡Ë¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¶õ¹Á¤Ï¡¢¥Ç¥â¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥¹¥³¤Î¶õ¹Á¤Ï12Æü¤Ë¥Ç¥âÂâ¤¬¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÂ¼¤ÎÂ¼Ä¹¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¯¥¹¥³¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ5000¿Í¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ò¶õÊØ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÂ¼¤Ø¤ÎÎó¼Ö¤Ï13Æü¤«¤é±¿µÙ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒÌó800¿Í¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼Ìò¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¤Ë·³¤Î¥Ø¥ê¤¬¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤«¤é¥¯¥¹¥³¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡²¤ÊÆ¿Í¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌó200¿Í¤Ï´û¤ËÅÌÊâ¤ÇÂ¼¤ò½Ð¤¿¡£ÀþÏ©±è¤¤¤òÊâ¤¤¤Æ30¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ä®¥ª¥ê¥ã¥ó¥¿¥¤¥¿¥ó¥Ü¡ÊOllantaytambo¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥¯¥¹¥³¤Þ¤ÇÎó¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ800¿ÍÂ»ß¤á¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Î±Æ¶Á ¥Ú¥ë¡¼
¡¦Æ°²è¡§´Ñ¸÷µÒ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤Ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×¿Æ»Ò ¥Ú¥ë¡¼
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û´Ñ¸÷ÃÏºÆ³« ¥Ú¥ë¡¼¤Î¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤â