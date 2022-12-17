¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢Dior¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂçÃÀ¸ª½Ð¤·¡¡Ìë¤Î³¹Êâ¤¯»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬17ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Dior¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ÆÌë¤Î³¹¤òÊâ¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢Dior¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï
¡¡15Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿·ÌÚ¤Ï¡¢16ÆüÌë¤«¤éÏ¢Â³¤·¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬³«¤¤¤¿ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¡£16Æü¿¼Ìë¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æüfashion¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤«¤Ã¤¿dior¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢Ìë¤Î³¹¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ìë¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÈþÇØÃæ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÌÚ¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¤Ç¤â´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡ª¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡×¡Öµ´¤«¤ï¡ª¡ª¡ª´¨¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Ö¿·ÌÚÍ¥»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Êyuuuuukko_¡Ë