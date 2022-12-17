»¨²ß²°¤ÇÇã¤Ã¤¿ËàëÅÉÔ»×µÄ¡Ö¾¡¼ê¤ËÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤ëÆ¦¡×¡¡³È»¶Æ°²è¤Ë¶Ã¤¯À¼...¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤½¤ÎÀµÂÎ
¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯Æ¦¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤³¤È¤³¤È¤ÈÆ°¤¯¾®¤µ¤ÊÈ¾·î·Á¤ÎÆ¦¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¡Ê¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Ó¡¼¥ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¦¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Ï´á¶ñ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ¢Æþ¶Ø»ßÉÊ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ìµµö²Ä¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï2022Ç¯12·î16Æü¡¢²£ÉÍ¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ë¾ÜºÙ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
Æ¦¤¬¤É¤¦¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¡©
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Íý²Ê¶µ»Õ¤È¤é¤Õ¤º¤¯¡Ê@raptorial_owlet¡Ë¤µ¤ó¤Ï7Æü¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¸¤Ç²¹¤á¤ë¤ÈÀ¹¤ó¤ËÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ñ»¡¤Ç¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤é¤Õ¤º¤¯¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¶öÁ³Î©¤Á´ó¤Ã¤¿Åìµþ¶á¹Ù¤Î»¨²ß²°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ËÆÉ¤ó¤À²Ê³Ø»¨»ï¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ëÃæ¤ÇÍ¢Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©¸Â¤òÃÎ¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÃÏ°è¤Î¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
Æ¦¤Ï¡¢ÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿²«³ì¿§¤ÇÂç¤¤µ¤ÏÂçÆ¦¤Û¤É¡£¥¢¥µ¥¬¥ª¤ä¥Ä¥Ð¥¤Î¼ï¤Ë»÷¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¤ÏÌÏÍÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï208Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï1Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡¢3Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ï¤Ê¤¼Æ°¤¤Þ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢²ó¼ý¤·¤¿²£ÉÍ¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ï16Æü¡¢¥¬¤ÎÍÄÃî¤¬´óÀ¸¤·¤¿Æ¦¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Ãæ¤ÎÍÄÃî¤¬Æ°¤²ó¤ë¤³¤È¤ÇÆ¦¼«ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤Ç¤Ï´á¶ñ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ¢Æþ¶Ø»ßÉÊ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃî¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¼ïÎà¤ÎÃî¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ø´óÀ¸¡Ù¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤ò³²¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¡±Ö¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ï¡¢Ãî¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹ñ³°¤«¤éÌµµö²Ä¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃî¤Ï¹ñÆâ¤ËÀ¸Â©¤·¤Ê¤¤ÉÂ³²Ãî¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¿¢Êª¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éºÇ´ó¤ê¤Î¡Ö¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¡×¤Ø¡ª
²£ÉÍ¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¢ÊªÎà¤òÍ¢Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÍ¢Æþ¼Ô¤¬¼«¤é¿½¹ð¤·¡¢Í¢Æþ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÇÀ¶ÈÀ¸»ºÊª¤Ë²Ã³²¤¹¤ëÉÂ³²Ãî¤¬¹ñÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Áý¤¨¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤º¤ËÉÔÀµ¤ËÍ¢Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¢ÊªËÉ±ÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Í¢Æþ¼Ô¤Ë3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤â¤·¤¯¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡ÊË¡²þÄê¤Ë¤è¤ê2023Ç¯4·î1Æü¤«¤é¤ÏºÇÂç300Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
¤·¤«¤·¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢³¤³°¤Ç´á¶ñ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤À¤Î´á¶ñ¤«¿¢Êª¤«¡¢Ãæ¤ËÀ¸¤Êª¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»öÁ°ÃÎ¼±¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¢Æþ¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²£ÉÍ¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ï¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡Ö´á¶ñ¤äÌ±·ÝÉÊ¤Ê¤É¤Ï²Ã¹©¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¡ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÆÇ¤·¤¿¤ê²ÃÇ®¤·¤¿¤êÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤ë¾õÂÖ¡¢Ãî¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¢Æþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¡¢²ø¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ë¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¤é¤Õ¤º¤¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿»¨²ß²°¤ÎÅ¹¼ç¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë³¤³°¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿ÉÊÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£²óÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
²£ÉÍ¿¢ÊªËÉ±Ö½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃî¤Ï¡¢Ä´ºº¤òÌÜÅª¤Ë»ÜÀßÆâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍÄÃî¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼ïÎà¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¤À¡£
¡ÖËü°ì¡¢¥á¥¥·¥³¥È¥Ó¥Þ¥á¤é¤·¤¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãî¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦Ì©ÊÄ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¦°÷¤¬²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç½èÍý¤·¤¿¤ê³°¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡ÂíÀî¶Á»Ò¡Ë