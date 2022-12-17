¡ØNCIS¡Ù»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3ºî¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬±ä´ü¡¢¿·ÊüÁ÷Æü¤¬È¯É½
Âç¥Ò¥Ã¥ÈÈÈºáÁÜºº¥É¥é¥Þ¡ØNCIS ¡Á¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¤È¡ØNCIS¡§LA ¡Á¶ËÈëÀøÆþÁÜººÈÉ¡Ù¡¢¡ØNCIS:¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤Î3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÂç·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ÊüÁ÷Æü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ØNCIS¡ÙÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤¬Hulu¤Ë½¸·ë¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¤¥Ã¥¸«¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
1½µ´Ö±ä´ü¤Ë
ÊÆTV Insider¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÊÆCBS¤Ë¤Æ2023Ç¯1·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬1½µ´Ö±ä´ü¤µ¤ì¡¢1·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¾Ê¬¤Ê½µ¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔË¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤ÎÅþÃå¤ò¾¯¤·¤Ð¤«¤êÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼³µÍ×
¤³¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ØNCIS¡ÙËÜ²È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó20Âè10ÏÃ¡ÖToo Many Cooks¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁÜºº´±¤¬¡¢FLETC¡ÊÏ¢Ë®Ë¡¼¹¹Ô·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¶µ´±¤ÎÂà¿¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤¿¤á¤ËDC¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ¼ø¤¬¼«»¦¤È»×¤ï¤ì¤ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿NCIS¥Á¡¼¥à¤ÎÁÜºº´±¤¿¤Á¤¬Â¾»¦¤òµ¿¤Ã¤¿¤¿¤áÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¶µ¼ø¤Î²áµî¤òÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÉ¸Åª¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¡¢ÁÜºº´±¤é¤Ï°Å»¦¼Ô¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÄ·ë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ØNCIS¡§LA¡Ù¤ÎG¡¦¥«¥ì¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥ª¥É¥Í¥ë¡Ë¤È¥µ¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡ÊL¡¦L¡¦¥¯¡¼¥ë¡¦J¡Ë¡¢¡ØNCIS:¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¡Ê¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥é¥·¥§¥¤¡Ë¤È¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ö¡¼¥ó¡Ê¥Î¥¢¡¦¥ß¥ë¥º¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
Âè2ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ØNCIS:¥Ï¥ï¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2Âè2ÏÃ¡ÖDeep Fake¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÈËÜ²È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ä¥§¥ó¡Ë¡¢¥µ¥à¤¬CIA¤ÎÁÜºº´±¤À¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÁÜºº´±¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤é¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤¹Å¸³«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤È¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ê¥¯¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥¹¥é¡¼¡Ê¥È¥ê¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ë¡¢ËÜ²È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ê¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿ÄµÊó°÷¤¬¡¢³¤³°¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°Å»¦»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¥«¥ì¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ë¡ØNCIS¡§LA¡Ù¥·¡¼¥º¥ó14Âè9ÏÃ¡ÖA Long Time Coming¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤Î»ö·ï¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£¥Ç¥ô¥£¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥ë¡Ë¤È¥Õ¥¡¥Æ¥£¥Þ¡¦¥Ê¥Þ¥¸¡Ê¥á¥À¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥Ò¥ß¡Ë¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ë¥Ö¥é¥¤¥É³¤·³Âç¾¡Ê¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¤¥Ë¡¼¡Ë¤òÁÜº÷Ãæ¤ËÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë20Ëü¥É¥ë¤â¤Î¹â³Û¤Î·ü¾Þ¶â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£NCIS¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥ë¤ä»¦¤·²°¡¢¥®¥ã¥ó¥°¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥é¥¦¥ó¥È¥ê¡¼¤òµß¤¤¡¢¥¥ë¥Ö¥é¥¤¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡£ËÜ²È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥ë¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê¥¦¥£¥ë¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥Þ¡Ë¡¢¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¿¥é¡Ê¥ä¥¹¥ß¥ó¡¦¥¢¥ë¡á¥Ö¥¹¥¿¥ß¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡ØNCIS¡Ù¤Î3¥·¥ê¡¼¥º¤¬½é¤á¤Æ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¡¢3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÂÔË¾¤ÎÂç·¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢CBS¤Ë¤Æ1·î9Æü¡Ê·î¡Ë20¡§00¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë