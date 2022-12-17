¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½°úÂà WÇÕ¡¢EUROÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¡ÊSergio Busquets¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÂåÉ½°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡ÊFC Barcelona¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë34ºÐ¤Î¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÎòÂå3°Ì¤ÎÄÌ»»143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2010Ç¯¤ÎWÇÕÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡Ê2010 World Cup¡Ë¡¢2012Ç¯¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¡ÊUEFA Euro 2012¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅÃæ¤ÎWÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¡Ê2022 World Cup¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤ËPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¡ÚÆÃ½¸¡Û¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÎòÂå¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤ ¸åÇ¤¤ÏU-21»Ø´ø´±
¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ö¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢PKÀï¤Ç¤ÎÇÔÂà¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¡× ¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ